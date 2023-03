Nejvíce mě konec štve kvůli fanouškům. Byli skvělí, řekl trenér Sparty Hořava

„Kdybych teď mluvil o tom, že jsme Spartu někam vytáhli, bylo by to alibistické. Vyřazení je zklamání, obrovské zklamání. Chtěli jsme jít dál, protože Sparta je obrovský klub," řekl Hořava poté, co jeho tým padl v šestém utkání na ledě Třince 1:5 a sérii prohrál 2:4.

Budete tohle vyřazení dlouho rozdýchávat?

Doufám, že to nevyzní hrozně, když řeknu, že to dlouho rozdýchávat nebudu. Prostě jsme to nedali. Ty zápasy si byly podobné, tlačili jsme, ale nedávali žádné góly, proto jsme prohráli zápasy i celou sérii. Nebyli jsme produktivní.

Byli jste favorité, proč jste to nepotvrdili?

Šli jsme do toho s tím, že jsme ofenzivnější mužstvo, měli jsme víc ze hry a víc střel, všechno. Ale nenašli jsme cestu, jak dát góly. Když to řeknu blbě, je to sport. Nejvíc mě konec mrzí kvůli našim fanouškům, protože byli celou sezonu skvělí. Strašně mě překvapilo, že jich na ligu pořád chodilo deset, jedenáct tisíc. Věřil jsem, že jim uděláme radost a dodáme odměnu tím, že půjdeme, co nejdál. Bohužel se to nepovedlo.

Nepodcenili jste soupeře, který se na konci základní části trochu trápil?

Tým jsme připravovali na to, že svou hru oproti základní části zvedne, ale těžko se připravíte na to, že nedáte šance. Na to se připravit nedá. Nebo možná dá, možná jsme na to mohli klást větší důraz. Teď však musím říci, že věci, které jsme chtěli udělat do play off, jsme udělali. Když však ta šance na gól byla, góly jsme nedali. Samozřejmě, že jim podal skvělý výkon brankář.

V sérii jste vedli 2:1 na zápasy, kde se zlomila?

V přesilovkách. Všechno tohle jsme si říkali a ukazovali, ale na ledě to bylo takové, jaké to bylo. Pokud máme v zápase šest přesilovek a nedáme gól, je to hrozně znát. Celkově speciální týmy byly klíčové a nám se to nepotkalo. Rozhodovaly tam maličkosti.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Hokejisté Sparty (zleva) Stefan Mikael Warg, David Kaše, Gustaf Thorell, Michal Kempný, Jakub Kovář, Erik Thorell a David Tomášek poté, co prohráli čtvrtý zápas čtvrtfinále na ledě Ocelářů. Kdyby v Třinci padli i v úterý, sezona Pražanům skončí.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

A gólman? Byl Kacetl větší oporou než Jakub Kovář?

Kuba Kovář nás v sérii držel, předtím také, jeho výkon byl skvělý.

Budete odpočívat, nebo analyzovat, proč to nevyšlo?