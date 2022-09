Nemastná Sparta nestačila na Boleslav herně ani výsledkově: Soupeř nás přebruslil, mrzí Pateru

Obnovenou premiéru v dresu Sparty prožil po osmi letech útočník Dominik Simon. Ale odchovanec Pražanů nebyl na ledě moc vidět a porážku neodvrátil. Patera ho postavil do první formace ke kapitánovi Řepíkovi a mladíkovi Konečnému, jenže lajna se v tomto složení do šancí nedostávala a většinu svých střídání odehrála v obranném pásmu.

„Dominik to měl těžké. Nehrál přípravné zápasy a chvíli asi bude trvat, než se dostane do tempa. Věřím ale, že z něj po pár utkáních bude lídr, jak od něj očekáváme," mínil Patera, který po gólů domácích na 3:1 protočil sestavu a k Simonovi s Řepíkem poslal Davida Kašeho.

Skvěle se uvedly i posily. Róbert Lantoši zapsal tři primární asistence, Matěj Stříteský gól a nahrávku a prosadil se i exsparťanský Tomáš Šmerha, který ale svou trefu neslavil. „Sparta mi dala první velkou možnost nakouknout do extraligy. V euforii jsem teda zvedl ruku nad hlavu, ale hned jsem si to uvědomil a dál se neradoval. K soupeři mám respekt," uvedl 24letý křídelník.

Přiznal, že utkání prožíval trochu jinak. „Byl jsem zdravě nervózní. S úvodním buly to ze mě však spadlo. Do všech zápasů jdu stejně, ale byl to trochu speciální duel. Vždyť znám všechny kluky ze Sparty," vysvětlil Šmerha, který v pražském celku strávil dvě sezony.