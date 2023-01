Nemilosrdný ortel experta: Pardubice titul nezískají

Následně zmínil, že do vyřazovacích bojů je ještě daleko a hrát roli bude spousta faktorů. Třeba zranění. „Kdyby se Spartě naposledy nezranil David Tomášek, třeba by sérii s Třincem vyhrála," zavzpomínal na jeden z klíčových okamžiků loňské finálové série. „Řekni mi, v jaké sestavě budou hrát Pardubice sedmý zápas finále a já ti řeknu, jak to dopadne," vyzval Honzu Homolku, moderátora pořadu Příklep a šéfkomentátora O2 TV.

Šéf pardubického klubu se při úvahách o možné účasti klubu ve finále pustil do rozboru, jaký soupeř by byl pro Dynamo nejlepší. „Hradec Králové. To by se fanoušci snad pobili. Zápasy s Hradcem, to je něco neskutečného. Se Spartou je to boj, je to sport. Ale s Hradcem? To je nabouchanej stadion, dopředu je vyprodáno. I kdyby byl ten druhý klub třeba desátý, tak to všechno valí a fandí se," svěřil se majitel pardubického klubu.