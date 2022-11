Nesnáším svěšené hlavy po zápase, říká po další porážce Sparty obránce Kempný

Můžu mluvit za celý tým, bojujeme, snažíme se z toho dostat. I když to zní blbě, tak tento zápas by mohl být krokem, který jsme potřebovali, abychom se zlepšovali. Samozřejmě, výsledkově to není to, co si představujeme, ale věřím, že další zápas v neděli proti Pardubicím bude konečně vítězný.

Tak je to pochopitelné, Jsme v týmu za něco placení a když výsledky nejsou, nebo se nedostavují, tak změny přijdou. To je prostě hokejový život, tak to funguje všude a Sparta není výjimkou. Snažíme se soustředit sami na sebe, na to, co předvádíme na ledě. Co tam necháme. A to je všechno, co můžeme kontrolovat. Co se bude nebo nebude dít, to můžeme ovlivnit jen na ledě. Chtěli jsme tři body, moc je potřebujeme, bohužel jsme dostali dva góly v oslabení a sami přesilovku na konci nevyužili.