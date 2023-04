Nestrašil po nevyužité šanci myslel na Pastrňáka. Šel by v dalším střídání dát gól, tím se chci řídit i já

„Je to podobné jako ve čtvrtfinále se Spartou, přestože ty styly jsou možná malinko jiné. Ale více méně je to stejné v tom, že oba týmy se snaží být hodně trpělivé a většinou pak zápas rozhodne jeden gól. Možná měly zase půlku zápasu opticky navrch Pardubice, je to ale boj," vykládal obránce Třince Jakub Jeřábek.

Dlouho bezbrankové utkání gólem rozčísl ve 44. minutě Lukáš Sedlák, do prázdné branky pak v posledních sekundách pečetil druhou výhru Dynama v semifinále Tomáš Hyka. „Jejich první útok se Sedlákem a Hykou (třetím je Lukáš Cienciala) je velmi silný a vždy jsou na ledě hodně cítit. Lukáš (Sedlák) je silný hlavně v předbrankovém prostoru, což ukázal při tom gólu. Budeme se snažit je v pátém zápase zase trochu více eliminovat," zdůraznil Jeřábek.

I Třinec se před bránou Romana Willa dokázal párkrát usadit. Nejvíce šancí měl v polovině třetí části v přesilovce. Will ale sebral gól Andreji Nestrašilovi, poté parádním skokem k tyči i Miloši Romanovi, a když už na puk neměl šanci dosáhnout, zastoupil ho při dorážce Tomáše Marcinka na brankové čáře obránce Peter Čerešňák.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hokejisté Pardubic se radují z vítězství ve čtvrtém semifinále na ledě Třince.

„Měl jsme to tam na lopatě, před sebou úplně prázdnou bránu, beru to na sebe. Možná jsem čekal o půl vteřiny déle, než jsem měl," litoval třinecký útočník Andrej Nestrašil. „Hráli velmi obětavě, měli tam za Romanem ještě další dva beky. Doráželi jsme pak ještě, ale to tak holt někdy bývá. V takové chvíli si říkám: Co by dělal David Pastrňák? Hodil by to za hlavu! A šel by tam další střídání a zase by chtěl gól dát, tím se budu řídit i já," svěřoval Nestrašil.

Pardubičtí výhrou 2:0 srovnali stav semifinále na 2:2, páté utkání se bude hrát na Velikonoční pondělí na jejich ledě. „Všechny zápasy byly vyrovnané. I když jsme vyhráli 3:0, tak to bylo o jednom gólu. Bude to stejné. Neznamená to, že tým, co povede 1:0 automaticky vyhraje. To si nemyslím. Oba hrají dobře dozadu, umí si vytvořit šance, je to vyrovnané. To jsme ale očekávali," řekl Nestrašil.

