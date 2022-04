KOMENTÁŘ: Šest let stará sparťanská můra ožívá. A vzkaz duševním mrzákům? Je mi vás líto!

Přiznám se, že jsem na olympiádě v Pekingu na začátku nechápavě kroutil hlavou. Nerozuměl jsem, proč David Tomášek jen pár dnů po návratu z angažmá v Chabarovsku do Sparty kývnul reprezentaci a odjel s ní do dějiště zimních her, když věděl, že s největší pravděpodobností zůstane spolu s Blümelem a Ščotkou jen členem tzv. taxi squad, takže s nároďákem bude jen trénovat ale do zápasů stejně nezasáhne.