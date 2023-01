Novou arénu jsme nevzdali, uklidňuje Dědek. Sešel se s hlasitým kritikem a chystá další informace

Stavba, která by měla stát v těsné blízkosti dostihového závodiště, se po odtajnění plánů nesetkávala jen s nadšením. Proti její realizaci se vymezil například legendární žokej Josef Váňa. Také s ním se měl boss Dynama sejít. „Viděli jsme se jednou na jednání. Víte, já jsem zvyklý na to, že lidé kritizují. Já jim říkám: Co jste sami vybudovali? Pojďte ukázat, pojďte říct prostě..." reaguje rodák z Vrchlabí.

„Já každého investora, který dává do sportu peníze a chce něco pro to udělat a dělí se, má nějakou společenskou odpovědnost, tak ho beru," říká Dědek. „Kritiku beru, s tím nemám problém, vypořádám se s ní. Důležité je, aby lidé, co kritizují, pro to také něco udělali, nebo udělali někde něco jiného," pokračuje miliardář.