Obránce Jeřábek jde z Mladé Boleslavi do Vítkovic, opačným směrem míří Gewiese

Pětadvacetiletý pražský rodák Jeřábek nastoupil v tomto ročníku do deseti utkání a vyšel bodově naprázdno. „Naši trenéři ho znají a mají s ním dobré zkušenosti. Je to urostlý a pracovitý bek, který se nebojí přitvrdit. Navíc je v ideálním hokejovém věku. Věříme, že mu změna prostředí prospěje a že se u nás stane platnou součástí defenzivy,“ uvedl sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

🖊🏒 | Obránce za obránce. BK Mladá Boleslav a HC Vítkovice Ridera se dohodly na výměně dvou beků, do Bruslařského klubu míří třicetiletý Petr GEWIESE, opačným směrem pak odchází pětadvacetiletý Radek JEŘÁBEK. https://t.co/l5x4GZzc6e pic.twitter.com/yXNpUSkakv

„Petr je skvěle vybavený bruslař v nejlepších letech, která s sebou přináší už i zkušenosti. Loni to byl jeden z nejlepších obránců Vítkovic. Letos se mu na to zatím úplně nepovedlo navázat, takže doufáme, že u nás zažije nový impulz a zároveň přinese něco svěžího do naší kabiny,“ uvedl sportovní ředitel mladoboleslavského klubu Martin Ševc.