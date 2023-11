O Králově těžké misi a trenérské nejistotě jinde i nové éře reprezentace

Kometa dlouhých 46 dnů po rezignaci Patrika Martince potvrdila, že jejím hlavním trenérem bude Jaroslav Modrý. A tak se z dočasného řešení stalo trvalé. „Je to sdělení, že jsme otevřeli okno do otevřeného okna. Bylo by to šílenství, kdyby Modrého nakonec propustili,“ podotkl Kézr. „Důvěru si vybojoval. Ale pořád ho nečeká nic lehkého,“ doplnil ho mladší z redaktorů.