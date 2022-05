Obránce Zámorský posílil Plzeň, do extraligy se vrací z Örebra

V zahraničí působil Zámorský také v letech 2014 až 2017. Po triumfu se Zlínem a premiéře na mistrovství světa v Minsku podepsal jako nedraftovaný hráč dvouletou smlouvu s New York Rangers, ale ročník 2014/15 strávil po kempu ve finském Blues Espoo a následně v Örebru. V další sezoně působil krátce na farmě v Hartfordu v AHL a potom se vrátil do Örebra, odkud v ročníku 2017/18 odešel do Sparty.

Zámorský se těší na nové angažmá. "Vím, jaká jsou očekávání, jak by si to vedení představovalo. I to je pro mě výzva a těším se na ni. Bude pochopitelně záležet na mně a na mých výkonech, abych to naplnil. Je mým cílem dostát těmto očekáváním. Od začátku jednání s Plzní jsem sledoval, jak se kádr vyvíjí. Dává mi to smysl, všechno do sebe zapadá. Ve vedení klubu jsou zkušení bývalí skvělí hráči, kteří vědí, jak tým poskládat. V srpnu to už pak bude na nás, abychom se společně kvalitně připravili a pak podávali odpovídající výkony po celou sezonu," prohlásil Zámorský.