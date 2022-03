Průšvih pro Kometu? Mueller píchl soupeře do rozkroku. Hrozí mu distanc

„V první třetině jsme měli hodně vyloučených, a tak nám dlouho trvalo, než jsme se dostali do zápasu. Kometě vlili energii její skvělí fanoušci. Mám pocit, že bouřlivá atmosféra v brněnské aréně některé naše mladší kluky trochu svázala. Já to mám v Brně naopak rád, utkání si tady užívám. Tentokrát jsme ale nadělali dost chyb. V úterý se musíme rozhodně zlepšit," plánuje.

Kometa může dalším vítězstvím stav série srovnat, ale hrozí ji, že za Muellerovo píchnutí hokejkou do choulostivých partií mezi Šírovy nohy může přijít o svého nejlepšího kanonýra, pokud by se jeho přestupkem zabývala disciplinární komise a vynesla dodatečný trest. Mladý Šír sotva odjel ve velkých bolestech na libereckou střídačku. „Dal mu zespodu na koule," okomentoval Američanův faul lakonicky Augusta.

„Ještě se na to podívám, avšak rozhodnout musí jiní," měl jasno. „Ani moje úloha to není. Uvidíme, co na to řekne disciplinárka," přemítal Birner. „Ptal jsem se sudích, a ti mi řekli, že šlo o pohyb hole zespodu ve snaze nadzvednout protihráči hokejku. Proto prý udělili jen dvě minuty," prozradil obsah komunikace s arbitry.