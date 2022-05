Odpich na vysoké peci i oběd v kantýně. Hokejoví mistři slavili ve Werku. Tohle neomrzí, culil se Hrňa

Přímo v železárnách na staronové šampiony čekaly desítky zaměstnanců, další zájemci přišli odpoledne na autogramiádu do obchodního centra. S hráči i s trenéry Václavem Varaďou, Markem Zadinou a Alešem Kotáskem se fotili, objímali a gratulovali. „Jsou na nás hrdí a stejně tak jsme hrdí my na ně za to, že nám fandí a podporují nás celou sezonu," uvedl útočník Erik Hrňa.

Novopečení mistři i kompletní trenérský štáb v areálu Werku poobědvali společně se zaměstnanci, rozdali stovky podpisů, navštívili válcovnu drátu i vysokou pec, kde někteří poprvé na vlastní oči viděli odpich a oblékli si ochranný oděv vysokopecaře. Nebezpečně blízko roztavenému surovému železa se dostal i Masarykův pohár pro vítěze play off.

Foto: Jiří Tomaškovič, Právo Andrej Nestrašil s Masarykovým pohárem u vysoké pece v Třineckých železárnách.Foto : Jiří Tomaškovič, Právo

„Nic podobného jsem v životě neviděl. Je to hodně tvrdá práce," hlesl slovenský útočník Marko Daňo, který oslavy titulu v Třinci zažil premiérově. „Jsme rádi, že jsme lidem v železárnách ten den trochu mohli zpříjemnit, protože je vidět, že celé město má z toho titulu radost. Těšíme se, že tu můžeme být," vykládal Daňo.

To Hrňa zažívá v Třinci už čtvrté oslavy titulu (2011, 2019, 2021 a 2022). Vrcholem těch letošních bude sobotní Hutnický den. „Už jsme unavení, ale zároveň si to užíváme, protože tohle nikdy neomrzí. V sobotu máme dokonce zpívat na pódiu, tak snad se stihneme naučit text," smál se nejdéle sloužící Ocelář. „Ještě tu sobotu dáme a pak už to bude opravdu vypínák. Rozprchneme se po dovolených a konečně vypneme," pousmál se specialista na přesilovkové góly.