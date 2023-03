Odvážné legendy! Kdyby nás s Haškem zabásli, hrozil by prokurátor a z NHL nebylo nic, líčí obránce

Odvážný. A pořádně. Hokejový obránce František Kučera se uměl na ledě postavit silnějším soupeřům, svůj názor se ale nebál ukázat i mimo led. V době, kdy byl v roce 1989 na vojně v Dukle Jihlava, se dokonce vydal se spoluhráči na demonstraci proti režimu na Václavské náměstí. „Kdyby to tehdy prasklo a na demonstraci byl třeba zásah a nás zabásli, tak by nás čekal prokurátor jako blázen. To bychom s Dominikem Haškem do Blackhawks nešli," líčí v pořadu Příklep na Sport.cz olympijský vítěz z Nagana.

Kučera, Hašek a spol. na demonstracích na podzim 1989. Vzpomínka v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Odvážlivců ve vojenském klubu bylo více. Kučera vyrazil do Prahy ve společnosti Tomáše Sršně, Dominika Haška, Petra Hrbka a Milana Kastnera. „Jeli jsme Dominikovou stodvacítkou, on řídil," vzpomíná tehdejší obránce, kdo velel cestě na Václavské náměstí. „Teď si z toho děláme trochu legraci, ale tehdy to byla poměrně vážná věc. Do Prahy jeli vojáci základní služby, kteří porušili všechny možné řády," naznačuje Martin Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Sport.cz, že šlo o skutečně odvážný počin v podání hokejistů. „Opustili jsme posádku, nesměli jsme za hranice Jihlavy," přitaká Kučera. O společném začátku v NHL s Dominikem Haškem. Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Ten přiznává, že měl na triku v Jihlavě už jeden průšvih. „Udělal jsem kravinu. S panem Augustou jsme to kolikrát řešili. Poslal mě pak na čtrnáct dní k bojůvkám, k útvaru. Byl jsem malinkej, bál jsem se, že už mě nenechají hrát hokej. Nechali mě ale vydusit a pak mě vzali na milost," vzpomíná Kučera. PŘÍKLEP s legendárním hokejovým obráncem Františkem KučerouVideo : Sport.cz Netrvalo dlouho a přišla „sametová revoluce." Ty chvíle si nechtěla partička hokejových vojáků nechat ujít. „Po pár dnech jsme si řekli, že jedeme tak. Narvali jsme se k Dominikovi do auta a jeli na Václavák. Volal jsem to mámě a ta říkala, že jsou v Praze milice, ať nejezdíme," líčí události z listopadu 1989 pětapadesátiletý olympijský vítěz z Nagana Jenže už bylo pozdě, partička už byla v hlavním městě. „Milice jsme sice viděli, ale jinak se vůbec nic se nestalo. Prošli jsme Václavák, sedli do auta a jeli zpátky," oddechne si i po letech hokejista.