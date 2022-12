Odvolaný kouč Českých Budějovic Modrý bude působit u Komety Brno

Vánoce jsou sice svátky klidu, Modrý ale zažil pořádnou hektiku. Nejprve se s ním rozešel Motor České Budějovice, na novou pracovní výzvu ale čekal jen krátce. "Říkal jsem manželce, že mi to připomnělo aktivní kariéru, kdy jako hráč ze dne na den měníte působiště. Na tyto situace se nedá připravit nebo zvyknout, ale hokejové prostředí prostě takové je," ohlédl se v rozhovoru na stránkách Komety za posledním obdobím Modrý.

Kapitola v jihočeském klubu vnímá jako uzavřenou a chce se soustředit na novou výzvu. "Musíte se v tom naučit chodit a uvědomit si, že i když o vás někde zájem není, jinde vás chtějí a věří ve vaše schopnosti. Rozhodně jsem rád, že jsem dostal šanci reprezentovat brněnský klub. Na práci v Kometě se těším," konstatoval kouč.

Poprvé jej brněnský klub kontaktoval ihned po konci v Motoru. "Vedení Komety zjišťovalo, zda bych nechtěl navázat na spolupráci s Patrikem Martincem a mě tato myšlenka, respektive nabídka oslovila," prozradil Modrý, jenž s Martincem spolupracoval už v minulé sezoně a České Budějovice braly třetí místo. "Máme za sebou tu fantastickou zkušenost, ale především jde o to, že Patrik je loajální, férový chlap a zároveň výborný trenér. Věřím, že všechny zkušenosti teď společně zúročíme ve prospěch Komety," pohlížel do budoucna s optimismem Modrý.

Jaroslav Modrý novou tváří našeho realizačního týmu❗️ ▶️https://t.co/g2lfmRGWn6 pic.twitter.com/Wd3XB7cwi5 — HC Kometa Brno (@HCKometa) December 29, 2022

Pochopitelně si musel všimnout, že herní projev Komety není ideální. Ale následující období rozhodně nevidí negativně. "Kometa, to je bohatá hokejová historie, silná značka a vynikající fanoušci. V mančaftu vidím spoustu kvalitních hokejistů, a když se z nich vytvoří správný tým, může se v sezoně stát cokoliv. Na nás pohybujících se kolem týmu bude, abychom to co nejlépe poskládali, ukazovali hráčům správné věci a oni postupně nabírali sebevědomí. Pak budou přicházet výhry a body do tabulky," věřil nový asistent brněnské Komety..

V následujících jednatřiceti dnech čeká na tým dvanáct utkání. Úkol zní tedy jasně, co nejrychleji zapracovat na tom, aby se Kometa zvedla. "Všechno, co budeme hráčům ukazovat a vysvětlovat, se bude odrážet právě v těch zápasech, byť jdou takhle rychle po sobě. Bude to hodně o videích, neustálém opakování, ale jinak si ten systém neosvojíte," popsal, co čeká hokejisty Komety.

Na nové prostředí si přitom bude zvykat i on sám. "Budu se soustředit na rychlou adaptaci, což není vždycky jednoduché, ale o to zajímavější život je. Musím se naučit pracovat v novém prostředí a ukázat, že mám nějakou znalost, kterou můžu týmu předat. Jedině tak to celé bude dávat smysl."