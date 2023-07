Olomouc a Krejčí? V týmu bychom ho samozřejmě chtěli. Uvidíme, říká olomoucký kouč Tomajko

„To tady není téma. Zda jsme s ním v kontaktu? K tomu vám nic neřeknu," odmítl dotaz na hokejistu, který dres Kohoutů oblékal v předminulé sezóně, aby ukázal rodině rodnou zemi," generální manažer olomouckého klubu Erik Fürst.

O moc sdílnější k borci, jenž se loni vrátil do Bostonu, kde celkem odehrál 16 sezón, nebyl ani kouč Hanáků Jan Tomajko. „Byl tam opět vynikající, hrál tam ve stejné fazóně jako v předchozím extraligovém ročníku u nás. Klobouk dolů. A zda by nás znovu mohl posílit? Těžko říct, je to spíše otázka na něj. Samozřejmě, my bychom ho v týmu měli rádi. Bylo by to pěkné. Uvidíme," prohlásil bez dalších podrobností Tomajko.

Legendárního Krejču by mezi sebou přivítali i olomoučtí hráči. „Je to vynikající hokejista. Tady to jednoznačně prokázal. Baví všechny. Bylo by skvělé, potkat se s ním v jednom týmu. Nejsem však manažer, ale hráč. Nic o tom nevím," řekl Právu Chmielewski. „Bylo by fantastické, kdyby tady zase hrál. Já se s ním o tom nebavil. Někteří kluci, když tu byl naposledy ano, ale z toho, co jsem slyšel, myslím, že to nedopadne," podotkl zase Sedláček.

Příprava ledu je v plném proudu a brzy vše vypukne! 🤩 Zde přinášíme rozpis domácích přátelských utkání👇 15.8.🗓️ s @HCKometa 18.8. 🗓️ s @hokejzlin ❗️součást našeho MORA Festu 👉 https://t.co/3XcdI5K3D1 24.8. 🗓️ s @hcvitkovice 7.9. 🗓️ s @hkdukla Těšíme se na vás! 🤗 pic.twitter.com/GBZv68rM8g — HC Olomouc (@hcolomouc) July 20, 2023

Podle zdroje, který má k olomouckému klubu blízko, naděje naopak existuje. „Pokud bude v extralize, tak jedině tady. Vidím to tak, že od ledna v Olomouci naskočí," tvrdí.

Sám Krejčí ještě před pár dny o své budoucnosti jasno neměl. Poté, co Boston překonal v minulé sezoně rekord v počtu bodů v základní části NHL a pak vypadl hned v prvním kole play-off, dokonce přemýšlel o konci kariéry.

„Nejde se rozhodnout tak rychle. Hokej je můj život, hraju ho od tří let, takže nechci udělat náhlé rozhodnutí. Když to potrvá další týden, měsíc, pár měsíců, nikam nespěchám, Všechno to mám v hlavě namíchané, ale samozřejmě mě láká mistrovství světa v Praze. Zase na druhou stranu tam převažují další věci jako zranění a zdraví. Pořád se to pohybuje nahoru dolů, takže uvidíme, jak to dopadne," řekl před časem serveru iRozhlas.