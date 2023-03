Olomoucký smutek. Takhle by to šlo, jenže naše práce je k ničemu, štve Pláška

Olomouc dokázala přes noc velký progres. Výrazně protočila formace, vynechala Rašnera, Černého nebo Olesze, a šanci dostali Řezníček, Anděl a poprvé v kariéře v play off Fabien Kočí. A Mora rázem byla vyrovnaným soupeřem. Šancí sice měla pomálu, ale defenziva byla výrazně kompaktnější.

„Podali jsme určitě lepší výkon. Hráče jsme pochválili. Takhle musíme hrát i doma," uvědomoval si trenér Jan Tomajko a souhlasili s ním i svěřenci. „Určitě jsme se oproti pátku zlepšili. To je pozitivní. Nic extra jsme neměnili, ale chtěli jsme přidat na bojovnosti," říkal útočník Karel Plášek.

Právě on se přimotal ke klíčovému momentu utkání. Pardubice v posledních minutách před třetí sirénou hosty mačkaly, ale už jim docházel čas rozhodnout v základní hrací době. Dvacet sekund před koncem ovšem ležícího Pláška propálil Čerešňák. „Měli jsme v obraně zmatek. Vyplaval tam jeden volný hráč a ten to trefil. Zkusil jsem puk zachytit, ale byl jsem dost daleko," popisoval 22letý forvard.

🎥 Pomalu to už začínalo vypadat, že se bude v sérii #PCEOLO poprvé prodlužovat, ovšem 20 vteřin před koncem se do střely opřel Peter Čerešňák a vystřelil výhru @HCPCE ! 😮🤯 pic.twitter.com/cpd3fVrHoc

Naděje na prodloužení dlouho držel gólman Jan Lukáš, který předvedl 31 zákroků a vychytal mnoho tutovek Dynama. „Fantastický výkon. Musím mu poděkovat, strašně nás držel až takhle do konce," chválil Plášek.

Z kruté porážky se Olomoučtí budou oklepávat složitě. Po psychické stránce bude potřeba i pomoc trenérů. „Samozřejmě tahle prohra hodně bolí. Ale máme dva dny na to, abychom se zvedli. Kluci ví, že ještě není konec. My trenéři to víme taky a uděláme pro zdramatizování série maximum," slíbil kouč Tomajko.