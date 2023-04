Ondřej Najman přestupuje do Sparty, setká se tu se svým hokejovým dvojčetem

Není to překvapivá zpráva, spíš jen potvrzující: do hokejové Sparty přichází útočník Ondřej Najman, doposud hráč Mladé Boleslavi. 25letý centr, jinak vnuk legendárního hráče a kouče Josefa Augusty, se tak v pražském týmu po pár měsících znovu setká se svým hokejovým „dvojčetem“ Pavlem Kousalem. Ten do Sparty přestoupil už v průběhu této sezony.

Foto: Vladimír Koča / HC Sparta Praha Hokejový útočník Ondřej Najman je novou posilou pražské Sparty.

Článek „Dvojici Pavel Kousal - Ondra Najman jsme sledovali už dlouhou dobu a mám velkou radost, že se nám je oba podařilo získat. Ondra je prototyp důrazného útočníka, hokejového univerzála se skvělým bruslením i bráněním. Navíc velice kvalitní hráč ve středním věku se skvělým charakterem," popisuje sportovní ředitel Sparty Petr Ton. Najman se Spartou podepsal dvouletý kontrakt a přiznal, že si pražský klub vybral i proto, aby se znovu vrátil do národního týmu. V něm je mimochodem aktuálně jeho mladší bratr Adam, pro změnu útočník Liberce. „Cítím, že je Sparta klub, který mi dokáže pomoci a herně mě posunout. Je tu spousta skvělých a zkušených hráčů, od kterých se budu mít co naučit. Hlavní je, abych byl platný pro celý tým." 🤝 První posilou je univerzální útočník a bojovník Ondřej Najman, dlouholetý parťák Pavla Kousala! Vítej ve Spartě! 💙💛❤️ 📲 Více informací a rozhovor: https://t.co/qAzRIXXMK6 pic.twitter.com/EBRcRGYnO6 — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) April 13, 2023 Klíčovou roli v jeho přesunu z Mladé Boleslavi sehráli dva lidé. Tím prvním je sparťanský kouč Miloslav Hořava, který v minulosti Najmana vedl, a měl o něj velký zájem. Tou druhou samozřejmě parťák Pavel Kousal. „Vyrůstali jsme spolu v Jihlavě, byli jsme spolu dokonce rok v Americe. Až teď jsme se na pár měsíců rozdělili po opravdu spoustě let. Jsme výborní kamarádi a mám fakt radost, že ho ve Spartě znovu doplním. Zjišťoval jsem od něj většinu věcí. Jak to v klubu chodí, jací jsou kluci v kabině, jaké má tým zázemí. Pavel mi všechno vychválil, takže se těším, až to zažiju sám," uvedl Najman.