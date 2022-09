Ostravští Američané znovu řádili a odnesla to Plzeň. Odvedli jsme dobrou práci, usmíval se Mueller

Vítkovičtí přestáli úvodní oslabení, pak Muellerem udeřili ve hře pěti proti třem. „Stalo se nám totéž, co v Litvínově, že jsme byli trestáni jako první. To nechceme. Naštěstí jsme se s tím vyrovnali a v naší početní výhodě dali gól," poukázal trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Mueller vyslal na plzeňského brankáře Miroslava Svobodu čtyři střely, dvě skončily za jeho zády. „Je to už dva tři roky v extralize rozdílový hráč. Potvrzoval to v Brně a dnes to znovu ukázal. Ve Vítkovicích k němu dali výborného centra, který mu připravuje šance a dneska jim to dvakrát vyšlo," štvalo plzeňského obránce Lukáše Kaňáka. „Škoda, že jsme si nepomohli v přesilovkách, měli jsme jich dost. Domácí byli efektivnější," dodal Kaňák.