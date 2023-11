Paradoxy hokejisty Mužíka: Hrál dřív švédskou a finskou ligu než tu českou. A Spartu mu představuje Fin

Je mu 22 let a ve švédské lize už nastřádal 133 zápasů, protože na sever vyrazil už coby sedmnáctiletý bažant. Před sezonou z Örebro přestoupil do finské Tappary, aby tu ale roční kontrakt po třech měsících rozvázal a kvapíkem zamířil do Sparty.

„Věděl jsem, že bez zaměstnání nebudu, jen jsem se rozhodoval, co pro mě bude nejlepší. Na severu jsem byl šest let, odešel jsem tam hodně mladý a rodina mi chyběla. Lákalo mě to domů,“ popisoval útočník po své premiéře proti Kladnu.

Kouč Gross ho zatím zařadil do čtvrté formace a sám uvedl, že Mužíka angažovali, aby rozšířili kádr, zvýšili kvalitu i zacelili ránu po zraněném Davidu Vitouchovi. „Popravdě jsem vůbec nevěděl, co od extraligy čekat, ale hodně mě překvapila. Je to výborná liga, Kladno dneska hrálo dobrý hokej. Byl to skvělý zápas, dobré tempo a hodně bruslení, což mi vyhovuje.“

Po jediném mači se ještě nechce pouště do srovnávání elitních soutěží, nicméně je přesvědčený, že Švédsko má nejlepší ligu v Evropě. „Stačí kouknout na tabulku. Tam prohrajete jeden zápas a jste poslední. Pak vyhrajete dva a jste první. Finská liga byla trochu horší než švédská. A česká? Řeknu vám za tři dny, až budu mít odehrané dva zápasy. Nicméně ve Švédsku se hraje hodně defenzivní hokej, tady mi to dneska přišlo naopak dost ofenzivní, byla tam častá přečíslení, což mě dost překvapilo,“ uvedl rodák z Klatov.

V mládežnických kategoriích hrával za Plzeň a právě ta bude nedělním sokem Sparty. „Těším se moc a jsem šťastný, že je to takto brzy po mém návratu. S některými kluky jsme tam kamarádi, ale na ledě kamaráda neznám.“

Dost možná se v neděli do O2 Areny zase chystá klan jeho podporovatelů. Když hrál loni Ligu mistrů ve švédském týmu Lulea proti Spartě, dorazila ho z Klatov podpořit několik desítek příbuzných a kamarádů. „Myslím, že se teď chystá to stejné, jen budou už stát na správné straně,“ usmívá se.

Foto: HC Sparta Praha Radek Mužík už ve sparťanské kabině.

Že je po těch letech v českém prostředí tak trochu cizincem, dokazuje, že o něj ve Spartě v prvních dnech pečuje Fin Lajunen, se kterým se v minulém ročníku potkal v Örebro. Jsou přátelé, Mužík dobře zná Lajunenovu rodinu. V Praze už stihli zajít na večeři a on se o klubu dozvěděl podrobnosti. „Jsem mu za to vděčný,“ říká Mužík, který tak ve sparťanské kabině doplňuje Chlapíka, což už se stalo hitem kabiny.