Pardubice mají posilu jako hrom! Přichází reprezentant a pamětník dvou titulů

Čtyřiatřicetiletý útočník tak opět po roce oblékne pardubický dres. „Říkal jsem to už předloni, že pokud se budu vracet do Česka, tak první s kým budu chtít jednat, budou Pardubice. Nabídky z jiných týmů byly, všichni však věděli, že když začnu jednat v Česku, Pardubice budou číslo jedna. Jsem rád, že to takhle dopadlo," svěřil se Zohorna.

Poprvé se do Dynama vrátil v závěru sezony 2020/2021, když přicházel před play off. Teď už bude hrát v Pardubicích od začátku sezony. „Už tenkrát bylo od týmu velké očekávání. Teď přišlo hodně nových hráčů, tým se hodně změnil a měl by být ještě kvalitnější. Je to cítit i od ambicí pro letošní sezonu. Bude to pro mě zajímavé a jsem rád, že se tady buduje tým, který by měl patřit mezi nejlepší v lize. Bude pro mě čest hrát za takový tým a těším se na to, bude to velká výzva," nechal se slyšet český reprezentant.

Po Lukáši Radilovi tak do Pardubic přichází další ze členů posledního mistrovského kádru z roku 2012. Z aktuálního týmu pamatují mistrovské tažení ještě Jan Kolář a Robert Kousal. „Také do B týmu jdou kluci, se kterými jsem v Pardubicích dřív hrával, takže se na to těším, že se z části vrací ta stará parta, která tady byla před nějakými osmi, devíti lety. Tenkrát jsme měli vybudovaný tým, který byl schopný ligu vyhrát každý rok. V roce 2010 jsme vyhráli titul, pak jsme byli třetí a další rok opět titul. Potom to šlo trošku do špatného období, kdy se nedařilo, jsem ale moc rád, že tohle období je pryč, že se podařilo udržet Dynamo v extralize a vypadá to, že to momentálně jde všechno dobrým směrem," potěšilo Zohornu.

🆕Napínali jsme vás dlouho, víme. Nyní už je ovšem vše dotažené! Zohy se vrací domů, s Dynamem podepsal smlouvu do roku 2025!🔴⚪️🐴 pic.twitter.com/R3DlGQ3ud1 — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) July 5, 2022

Od Zohorny se čeká také to, že bude rozdávat zkušenosti mladším hráčům. „Už před dvěma lety jsem viděl, že v týmu je mnoho talentovaných kluků, kteří když budou makat a vybojují si čas na ledě, tak se prosadí a budou z nich skvělí hráči. Stejně tak to bylo v loňské sezoně, kdy nakoukli do extraligy zase další hráči a ukázali, že talent mají. Určitě jim rád předám nějaké zkušenosti, myslím si ale, že ti kluci vidí, jak to funguje ve světě a doufám, že mají vysoké cíle, pro které budou dělat všechno," poznamenal s nadějí zkušený hráč.