Šlágr kola vyzněl v úvodní dvacetiminutovce zcela jasně. Vítkovice se dostaly rychle do vedení a Půček už v šesté minutě přetavil ideální Dejovu pobídku zblízka v první gól.

Domácí byli nadále o krok vpředu, byli živější, důslednější a aktivnější. Po Bukartsově manévru před brankou do prázdné klece doklepl v 15. minutě puk Krenželok a s hosty to klidně mohlo být ještě horší, ale další velkou šanci Půčka zmařil Will.