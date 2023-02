Pardubice prodloužily smlouvy s pěti hokejisty, zůstávají Cienciala i Říčka

Třiatřicetiletý Říčka i o šest let mladší Cienciala přišli do Pardubic před začátkem minulé sezony a zařadili se mezi klíčové hráče týmu. Říčka nastřílel 31 branek, přidal 21 asistencí a byl nejproduktivnějším hráčem mužstva. Cienciala byl s 32 asistencemi nejlepším nahrávačem. Osmadvacetiletý Paulovič přišel do Dynama již dříve z Hradce Králové.