Pardubické dresy terčem uštěpačných poznámek. Majitel vysvětluje množství reklam

Šéf pardubického klubu vnímá problém v nedostatečném podílů klubů na celkových ziscích. „Když 30 % práv odevzdáte a dostanete za to, když to řeknu, pět procent rozpočtu klubu, tak co máte dělat? Jak to máte naplnit?" ptá se v hokejovém studiu.

„Pokud chceme získat nějaké peníze, tak ten led a dres takhle vypadá. Bohužel, prostě to tak je," odpovídá si sám.

Moderátor Honza Homolka však oponuje, že například v Třinci je možné udržet vysokou úroveň hokeje bez velkého množství reklam na dresech a ledě. „Rozdíl je v tom, že Třinec to v podstatě z 80 % procent platí ze svého, nebo ze svých firem. To znamená, že oni tam v tom regionu, to je malé město, v podstatě 30 tisíc, okresní město, tak tam není moc cizích partnerů, takže to jsou oni. Železárny a jejich dodavatelé," vysvětluje Dědek.

Zároveň se netají, že by se s Pardubicemi rád přiblížil třineckému modelu. „Mají to udělané dobře, je to hezké, mně se to taky líbí," přiznává miliardář. „Já bych také chtěl mít ten dres čistý, nejradši bych tam nechal to déčko," dává si za cíl.