Pardubickým se povedl velký obrat, nakonec ale brali jen bod. Mám smíšené pocity, netajil Paulovič

„Mám z toho hodně smíšené pocity,“ svěřil se útočník Dynama Matej Paulovič. „Zápas se pro nás zpočátku nevyvíjel vůbec dobře, takže z tohoto hlediska je možná bodík dobrý. Na druhé straně jsme ještě chvíli před závěrem normální hrací doby vedli. Bohužel jsme neubránili oslabení. Stálo nás to body. Hodně to mrzí,“ přiznal.

Gól, jímž dostal svoje mužstvo uprostřed závěrečné části do vedení 3:2, tak Paulovičovi pořádně zhořkl. Před ním si v plné rychlosti pohotově přehodil puk na forhend a poté ho nekompromisně poslal dělovkou pod horní tyč. „Dívám se do ledu a pak vypálím. Občas to tak zkouším na tréninku. Jsem rád, že mi to tam spadlo,“ popsal skromně svoje parádní zakončení.