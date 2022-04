Pavelka ví, jak na finálový triumf nad Třincem

I když si nemyslí, že by šlo o lehce přenositelnou zkušenost, sedmý zápas o zlato z dubna 2015 na ledě Ocelářů si bude pamatovat navždy. „Už je to přece jen nějaký ten rok zpátky, takže asi nelze použít úplně stejné zbraně jako tehdy s Litvínovem, ale jedním z našich trenérů je zase pan Hořava. Takže nějaké aspekty ve hře máme podobné," přemítá Pavelka.

„Nemůžeme z toho být ale vystrašení. Když půjdeme do zápasu s tím, že je těžké se prosadit, tak to opravdu nepůjde. Spíš je třeba si říct, jestli tedy soupeř nedostává moc gólů, tak je ideální, abychom my nedostali žádný. Cesta je jasná: být trpělivější, hrát chytře a soustředit se hlavně na hru dozadu," naznačuje Pavelka taktiku.

Zatím je minimálně jisté, že po dnešním a zítřejším utkání v Praze dojde i na úterní v Třinci. „Koukat se musíme jen na ten nejbližší zápas. V play off je možné úplně cokoliv. Můžete prohrávat 0:2, před koncem využijete přesilovku, otočíte to a zlomí to celou sérii. Role favorita by ale měla svazovat spíš Třinec, alespoň doufám," přemítá Pavelka.