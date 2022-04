KOMENTÁŘ: To nejsou fanoušci, nýbrž bezmozci. Jen debil nedokáže vyhodnotit následky

„Doufám, že nedostanu do palice, jako jsem dostal v minulém utkání,“ říkal před startem finálové série s Třincem s úsměvem kouč hokejové Sparty Josef Jandač a narážel tak na říjnovou vzájemnou bitvu ze základní části na ledě Ocelářů, v níž byl zasažen hokejkou jednoho z hráčů do čela, což si vyžádalo několik stehů. Zatímco před půl rokem šlo o neúmyslný zásah, v pátek ve třetím finále byl slovy Jandače do palice zasažen třinecký obránce Milan Doudera. Desetikorunou mrštěnou na střídačku Slezanů. Mrštěnou nikoliv sparťanským fanouškem, nýbrž bezmozkem, který by měl za své chování tvrdě zaplatit.

Foto: Sport.cz s využitím Borgis/Kateřina Šulová, ČTK Fanoušci Sparty během utkání s Třincem.Foto : Sport.cz s využitím Borgis/Kateřina Šulová, ČTK

Článek Dokážu pochopit frustraci sparťanských fans, když jejich koně byli první polovinu třetího finále jednoznačně lepší, a nikdo by se nemohl divit, kdyby vedli více než jen 1:0. Dokážu pochopit frustraci sparťanských fans z výkonu sudích, kterým se páteční duel příliš nepovedl. Nenarážím tím na moment předcházející vyrovnávacímu gólu Ocelářů. Na rozdíl od Jandače si myslím, že Jurčina přes klečícího Marcinka jen přepadl, takže faul se správně nepískal. S koučem Sparty však souhlasím, že menších trestů měli Slezané obdržet víc; ať už za krvavé fauly či přehlédnuté vyhození puku do hlediště. Emoce na ledě i v hledišti. Na Oceláře házeli fanoušci mince i plechovky.Video : Sport.cz Snad i dokážu pochopit frustraci sparťanských fans, kterým se v 58. minutě za nepříznivého stavu 1:3 nelíbil menší trest pro Sobotku za sekání Marinčina. Byť šlo o zákeřný zákrok holí mezi nohy, který by si; dle mého sudu; žádal dodatečné potrestání od disciplinárky, chápu příznivce domácích, že v reálu nemusel být dobře viditelný. Navíc když s vámi lomcují emoce... Snad i dokážu; byť velmi obtížně; pochopit frustraci sparťanských fans, kteří poté z kotle sprchují gólmana soupeře Kacetla pivem, a že pár jedinců z hlavní tribuny vrhá kelímky se zlatavým mokem i na třineckou střídačku. Až dosud jsem tohle všechno s přivřením obou očí schopen akceptovat. Co však přijmout nelze, je vhazování zavřených PET lahví či mincí na střídačku. Snad jen člověk trpící debilitou (tj. lehkou mentální retardací, při níž má IQ v rozmezí 50-69), v tu chvíli nedokáže vyhodnotit, že tím aktérům zápasu může způsobit daleko horší zranění než Milanu Douderovi, jenž zásah desetikorunou odnesl „jen" krvavým zraněním v obličeji. Tipsport extraliga Nechutný závěr finále! Fanoušci Sparty krvavě zranili Douderu, hrozilo ukončení zápasu. Oba týmy násilí odsoudily Oba týmy bezprostředně po konci duelu takové utkání odsoudily. Učinil tak kapitán Sparty Michal Řepík i trenér Jandač, stejně jako generální manažerka klubu Barbora Snopková Haberová. Teď však musí přijít další krok. Prohlášení HC Sparta Praha: Finále extraligy by měl být hokejový svátek, který si užijí všichni sparťané, od těch nejstarších po nejmenší. Jakékoliv agresivní a násilné chování na hokej nepatří, stejně jako házení předmětů na hrací plochu. Sparta šla vždy kulturou fandění celé extralize příkladem. Ojedinělé excesy, vyvolané nespokojeností s děním na ledě, nikdy nesmí přebít roky budovanou skvělou pověst sparťanského publika. "Celý klub HC Sparta Praha se vymezuje proti neakceptovatelnému chování několika diváků, kteří vhodili předměty na ledovou plochu. Sparťanští fanoušci vždy fandí sportovně," uvedla generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová. "Věříme, že se podobný incident nebude už nikdy opakovat. Už na sobotní zápas dorazí spousta rodin s dětmi. Přála bych si, aby byla návštěva hokejového zápasu příjemným zážitkem pro všechny," žádá návštěvníky finále. Sparta si ihned vyžádala kamerové záznamy z haly, aby dokázala viníky identifikovat. „V případě odhalení hrozí viníkům, kteří porušili návštěvní řád, nejen zákaz vstupu na stadion, ale také možnost právního vymáhání uhrazení škody, která jejich nesportovním jednáním klubu vznikla," uvedl pro Sport.cz tiskový mluvčí Sparty Marek Táborský. Tipsport extraliga Třinec se obratem přiblížil obhajobě, Nestrašilovu gólu pomohla babička Je na Spartě, aby celou záležitost nenechala vyhnít a aby tyhle bezmozky ve spolupráci s policií opravdu tvrdě a exemplárně potrestala. V opačném případě vyšle všem vzkaz, že páteční incident vlastně není zavrženíhodným. Jan Škvor Jako redaktor internetového portálu www.sport.cz působí Jan Škvor od roku 2007, specializuje se na lední hokej. Jako reportér absolvoval šest hokejových mistrovství světa a zimní olympijské hry 2014, 2018 a 2022.

