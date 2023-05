Pešánův kulturní šok. Švýcaři motivační vulgarismy nechápali

Po konci ve Švýcarsku jste řekl, že zvažujete více nabídek. Proč počtvrté berete právě Liberec?

Za prvé se v podstatě vracím domů, do známého prostředí. Po předchozích letech jsem už trochu ucestovaný. Organizace Bílých Tygrů je v bodě, kdy potřebuje trochu refresh. Cesty se nám z pohledu majitele a mého spojily. A v neposlední řadě jsem se chtěl vrátit domů i kvůli rodinné situaci. Tři čtvrtě roku, kdy jsem trávil čas ve Švýcarsku sám bez dětí, byl krušný. I rodinná situace k tomu přispěla.

Bude vaše čtvrté angažmá pod Ještědem jiné po angažmá u reprezentace či v zahraničí?

Určitě je úplně odlišné od toho, co jsem zažíval poslední roky. Ať už v národním týmu, kde jsem na ledě strávil pár týdnů v roce. Nebo ve Švýcarsku, kde jsem vedl tréninky v angličtině a po celou dobu mého působení jsem se seznamoval s týmem a jinou kulturou. Teď jsem se vrátil domů. Určitě je to jiné.

Může být se získanými zkušenostmi i snazší?

Uvidíme. Česká liga je extrémně kvalitní díky mecenášům, a ještě zkvalitnila příchodem kluků z Ruska. Zápasy jsem sledoval a některé v play off byly opravdu úžasný a síla týmů je obrovská. Uvidíme, jak se popereme s finančně silnějšími konkurenty. Určitě mi může ta zkušenost pomoct, protože ať je to, jak je to, prosadit se v zahraničí není sranda. I když se mi to povedlo jenom z části.

Nebo bude naopak těžší z toho pohledu, že s Libercem jste dosáhl velkých úspěchů a navázat na ně nebude snadné?

Bude určitě těžší, než když jsem nastupoval v pozici, kdy se tým pohyboval několik sezon po sobě kolem jedenáctého místa. Tehdy to bylo samozřejmě o něco lehčí. Na druhou stranu musím říct, že máme v plánu nějakou přestavbu týmu, takže i k tomu směřují i kroky, že možná bude hrát víc nezkušených hráčů. Ale to není žádné alibi. Na sezonu se těším a myslím, že největší očekávání budu mít asi sám na sebe.

Kdy Filip Pešán vedl Liberec v extralize jako hlavní kouč 2008-2009 38 zápasů 18 výher-20 proher 2012-2013 22 zápasů 6-16 2014-2015 9 zápasů 6-3 2015-2016 66 zápasů 53-13 2016-2017 58 zápasů 41-27 2017-2018 62 zápasů 33-29 2018-2019 69 zápasů 43-26 Celkem 334 zápasů 200-134

S jakým kádrem jste začal přípravu?

Vzali jsme do ní hodně mladých kluků, kteří se poslední roky ukazovali v první lize nebo juniorce. Chceme je trochu s Borisem Žabkou a Kudrnkou poznat, abychom všem dali stejnou startovací čáru a trochu je i dovzdělali. Aby věděli, na čem pracovat ve svých týmech v první lize nebo juniorce, když se nestanou součástí prvního týmu. Prostředí je stejné a je vidět, že se tady udělal kus práce, protože herní návyky jsou dobré, což je vidět i u nově příchozích kluků jako třeba Oscar Flynn.

Je výhodou určitá kontinuita? Tým přebíráte po Patriku Augustovi, který vám při předchozím angažmá dělal asistenta.

Určitě. S Patrikem jsme si blízcí jak lidsky, tak pracovně. Samozřejmě drobné detaily v práci vidět byly a budou, ale základ je stejný a je na co navazovat.

Za nového asistenta jste si vybral Borise Žabku. Proč jeho?

Mám s ním dobrou osobní zkušenost jako s člověkem, což je pro mě strašně důležitý. To samé rozhodovalo i u Karla Mlejnka nebo právě Patrika Augusty. Boris je skvělý člověk a za poslední dobu udělal obrovskou práci, ať už s obránci v projektu slovenských nároďáků nebo v Olomouci. Mám jen dobré ohlasy, hlavně od hráčů. Za mě to byla jedna z prvních voleb a jsem rád, že jsme se domluvili.

Nakolik potřebuje kádr Liberce omladit, což je jedním z vašich úkolů?

Už to po tom trochu volá. Proto jedním z prvních kroků byl konec Petra Jelínka. Bohužel nepopulární, ale nutný krok, protože Liberec musí projít nějakou přestavbou. A i Boris Žabka by měl být ten, který by tomu měl být nápomocen mezi obránci. Ano, budeme sázet na mladší hráče.

Přispělo k tomu play off, ve kterém zůstali zkušení hráči jako Birner, Filippi či Bulíř za očekáváním?

Je to kombinace všeho. Šlo o zdvižený prst, na druhou stranu se může stát, že se nepovede play off. Určitě budu rád, když mladí začnou na tyhle hráče tlačit. Už to ukázali v play off, máme na čem stavět, ale tu pozici teď možná pro ně bude těžší obhájit. Někdy se povede vystřelit, ale obhájit a udržet se, jak to hodně let dokazovali právě Filippi, Birner, Bulíř a další, tak lehký nebude. Očekávám, že budou dál platnými hráči a navážou na předchozí sezonu.

Nakolik budete současný kádr ještě doplňovat?

Ještě tam jsou jedno dvě místa mezi obránci a útočníky. A ještě řešíme pozici náhradního brankáře. Protože zatím nevím, zda není moc riskantní vstupovat do sezony s extrémně mladou brankářskou dvojicí.

✍️ Nová tvář je i v našem realizačním týmu. Pod Ještěd se vrací Boris Žabka. #BTL ▶️ https://t.co/CPnudvm1Wf pic.twitter.com/h3klncTiUo — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) May 2, 2023

Spekulovalo se o zájmu o Lukáše nebo Machovského, nakonec ke Královi přichází Dávid Hrenák.

Kolečko jsem si udělal se všemi možnými adepty v české extralize poctivý, ale není jednoduché se domluvit nejen na financích, ale ani na vyvázání od našich konkurentů. Proto jsme tato jednání opustili. Dávid je brankář, který je ambiciózní a ve věku, kde je již zkušený. A když se podíváme do minulosti, Roman Will nebo Petr Kváča se také mohli zdát jako risk, a nakonec to vyšlo. Doufám, že i tento krok s Dávidem Hrenákem bude úspěšný.

Proč po roce klub opouští Michael Frolík?

Abych řekl úplně upřímně, mrzí mě, že jsem se s Michaelem ani nestihl rozloučit. Protože okamžitě po play off, kdy člověk nechal hráče na jeden den vydechnout a "oslavit" hořký závěr, Michael odcestoval do severní Ameriky. Pak už jsme neměli žádný hovor o tom, jestli bude z nějaké strany snaha o pokračování. Michael byl relativně drahý hráč a místo už chci obsadit někým mladším.

Vraťme se ještě k vašemu předchozímu angažmá ve Švýcarsku. Co vám dalo?

Bylo obrovskou zkušeností. Dopředu jsem věděl, do čeho jdu, bavili jsme se předem s generálním manažerem, že sezona může být hodně složitá, stejně jako byla ta před mým příchodem. Z počátku jsme měli výsledky slušný a myslím, že lidi i vedení trochu namlsaly a malinko se upustilo z cesty, o které jsme věděli, že bude těžká. Reagovali na sérii proher a chtěli fanoušky udržet v nějaké víře, že se situace zlepší, což se ani po mém odchodu dramaticky nestalo. Ale pro mě to byla obrovská zkušenost, poznal jsem skvělý lidi a skvělou soutěž.

Bylo to jiné z hlediska ambicí? V Liberci jste hrál o titul, kdežto tady o záchranu.

Bylo to i z tohoto důvodu, ale hlavně z toho kulturního. Člověk nejen že trénoval v angličtině, i když ne úplně všichni Švýcaři angličtinou vládli. Byli tam i Italové, Němci a hlavně Francouzi, kteří angličtinu nějak moc neberou. Jazyková bariéra byla malinko problém. A z českého prostředí je člověk zvyklý sem tam použít motivační vulgarismus, na což rozhodně není švýcarský hráč připravený. Takže jsem potom horko těžce vysvětloval, že jsem něco nemyslel tak, jak jsem to řekl. Trochu tam byly takový kulturní boje a střety. Ale pak se situace trochu uklidnila. A ambice týmu byly od prvního buly zachránit se, takže to taky nebylo úplně lehké, protože hrajete opravdu proti skvělým týmům a bojujete o každý puk, abyste neodešli s debaklem.

Je švýcarská soutěž o hodně kvalitnější než česká?