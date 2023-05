Hokejisty Liberce posílí Hrenák, Budík, McCoshen a Kelly Klíma

"Pro mě je to návrat domů. Těšil jsem se moc a očekávání jsou velká," řekl Pešán. Do klubu se vrací po třech letech a na střídačku Bílých Tygrů po čtyřech. "Bude to odlišné od toho, co jsem zažíval poslední roky. Ať jde o národní tým, kdy jsem na ledě strávil pár týdnů v roce, nebo poslední rok, kdy jsem vedl tréninky v angličtině," uvedl pětačtyřicetiletý kouč, jenž v této sezoně působil ve Švýcarsku.