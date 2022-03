Pětibodový Tomášek řídil demolici Liberce: Super pro psychiku, ale pořád je to jen jedna výhra

Pochopitelně se sparťanům před zápasem vybavily rok staré vzpomínky. I tehdy narazili v play off; byť až v semifinále; na Bílé Tygry, coby vítěz základní části ale prohráli první tři duely a nakonec padli 3:4 na zápasy. Teď ale takový vstup do série nepřipustili. Proti z předkola rozehranému Liberci se na nich navíc neprojevila 13denní pauza.

„Řekli jsme si, že musíme mít krátká střídání, abychom se co nejrychleji dostali do tempa. Zvládli jsme to, gól do kabiny navíc nikdy není pro soupeře příjemný," zmiňoval Tomáš Šmerha úvodní trefu Formana 16 vteřin před první sirénou.