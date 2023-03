Plekanec před Motorem: Zápasy o baráž hrajeme každý rok, pro ně je to ale sešup

Tomáši, jak nervózní zápas to bude?

Hrajeme to každý rok, takže tam jedeme jenom získat. V té pozici, ve které jsme, jsme před měsícem nebyli, takže jsme vlastně rádi, že jsme teď jen bod za Budějovicemi. Bavím se samozřejmě z čistě dlouhodobého hlediska, protože bychom chtěli být mnohem raději v play off. Ale před měsícem jsme ztráceli sedm bodů, teď máme situaci ve svých rukách. Důležitost zápasu si uvědomujeme, ale nebude to pro nás nic zvláštního, protože jsme na tyto duely zvyklí.

Kdo půjde do baráže? Je to nejzásadnější nezodpovězená otázka posledních dvou kol základní části extraligy. Poslední Kladno ztrácí na předposlední České Budějovice jediný bod. Vzájemné zápasy teď hrají pro Motor, který vyhrál 6:1 a 6:2, Rytíři mají jedno vítězství 2:1. Pokud Budějovice vyhrají za tři body, do baráže jistojistě spadne Kladno. Jinak rozhodne až 52. kolo. V něm doma Kladno hostí Karlovy Vary, Budějovice jedou do Plzně.

Posiluje vás vědomí, že proti Spartě a Vítkovicím jste sice nezískali ani bod, ale třetímu i druhému celku tabulky jste byli vyrovnaným sokem?

V každém zápase děláme spoustu dobrých věcí, kdy si říkám, jak je možné, že nejsme v play off. A pak uděláme spoustu věcí, kdy na to člověk najde odpověď, proč tam skutečně nejsme. Takže v Budějovicích musíme udělat víc dobrých věcí než špatných a pak snad uspějeme.

Vám osobně se proti Motoru v sezoně daří. Čím to?

Nic bych v tom nehledal. Hraji přesilovky, hraji hodně minut a z toho vychází góly. Zároveň spoustu času strávím v obranném pásmu, v oslabení. Ale třeba to rozhodne druhá, třetí, čtvrtá lajna. Pro ně je to otevřený zápas. Uvidíme, kdo se ukáže jako střelec. Není žádné tajemství, že oni to mají postavené na 1. lajně, tedy Pechovi s Gulašem. Jedna věc je ovšem koukat na jejich toplajnu a druhá, aby všichni hráči podali super výkon.

Na úvodní buly na jedné straně vy (40 let) s Jaromírem Jágrem (51), na druhé Lukáš Pech (39), Milan Gulaš (37) a možná Tomáš Čachotský (41). Jako by tato liga nebyla pro mladé?

To je na delší vyprávění. Ale loni byly Budějovice třetí, takže pro ně je to velký sešup dolů. My jsme v baráži pět let v kuse.

Potřebujete nejlépe vyhrát v základní hrací době, abyste před posledním kolem nemuseli spoléhat na klopýtnutí Budějovic v Plzni. Uzpůsobíte tomu taktiku?

Velké zápasy jsou o malých věcech, které rozhodnou. Ať už to bude disciplína, ztráty puků na modrých čarách. Počty neřešíme, ale bereme to tak, že když vyhrajeme dva zápasy, zůstáváme po sezoně stát. Když ne, jedeme dál. Každý z nás to ví. Věřím, že většina kluků to psychicky zvládne. Nervozita je, ale před každým extraligovým zápasem je člověk zdravě nervózní a pak to z něj po prvním střídání spadne.

Jako otec od rodiny byste asi byl za vyhnutí se baráži rád i čistě z praktického hlediska, ne? Přece jen by vás neminulo 40 dní čekání.