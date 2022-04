Plzeň hlásí první posilu, přichází kanadský útočník Bitten

"Chtěli jsme do kádru přivést hráče, který umí hrát agresivní hokej a bude si svou roli plnit. Sam může hrát centra i křídlo, navíc umí jak shodit rukavice, tak i dát gól. To jsou atributy, které hrály pro něj," uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák. Podle jeho informací má Bitten i správné charakterové vlastnosti. "Jde na něho chvála i jako na člověka, že je skvělý do kabiny," řekl.