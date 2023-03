Plzeň je před play off na ručník. Devět proher v řadě i zraněné opory

V takovém rozpoložení určitě jít do předkola play off nechtěli. Hokejisté Plzně na tříbodovou výhru čekají od 13. ledna. Devět zápasů v řadě prohráli a propadli se až na 12. místo extraligové tabulky. V předkole narazí na Liberec, který je naopak v laufu, devětkrát v řadě zvítězil. Západočeši ovšem poznávají přesně opačnou roli než v předchozích letech. Tentokrát nebudou mít co ztratit.

Foto: Václav Šálek, ČTK Brankář Plzně Dominik Pavlát.Foto : Václav Šálek, ČTK