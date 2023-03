Ovládli statistiky, Třinec ale musí do předkola. Můžeme si za to sami, říká vítěz bodování Růžička

„Nebyl to od nás vůbec ideální zápas. Bylo tam pár dobrých pasáží, ale víc jich bylo horších. Nevím, jestli už jsme hlavami byli někde jinde, ale byli jsme za to potrestaní. A myslím, že spravedlivě," komentoval sedmou porážku z posledních deseti zápasů Martin Růžička, jenž se stal s dvaapadesáti body nejproduktivnějším hráčem soutěže. O bod předčil spoluhráče Marka Daňa, který s devětadvaceti góly ovládl soutěž střelců. Druhým nejlepším nahrávačem je po dvaapadesáti kolech další třinecký útočník Andrej Nestrašil (36 asistencí).

Růžička vyhrál bodování extraligy po deseti letech. „Párkrát jsem k tomu byl blízko a moc mě těší, že se mi to zase povedlo. Mám radost i za Marka, který vyhrál střelce. Měl hezkou sezonu. Ale v zápase jsem na to nemysleli. Soustředili jsme se na to, abychom pomohli týmu. Ať už body nebo něčím jiným, ale to se nám nepovedlo," vykládal Růžička.

Třinec obsadil šestou příčku a poprvé od sezony 2015/2016 jde do play off z předkola. V něm poměří síly i aktuální formu s jedenáctým Litvínovem. „Můžeme si za to sami. Byli jsme na čtvrté pozici a nechali jsme si to utéct. Je na nás, abychom se z toho vyhrabali a předkolo udělali. Víme ale, že nás nečeká vůbec lehký soupeř," připomněl dobrou aktuální formu Litvínova, který půjde na Třinec s pěti výhrami v zádech.

Třinec ale Severočeši v základní části porazili pouze jednou. Třikrát nicméně o vítězi zápasu rozhodovalo až prodloužení. Dvakrát v něm uspěli Oceláři (3:2, 2:1) jednou Litvínov (4:3). Vítězstvím Třince v základní části (4:1) skončilo jen úvodní střetnutí sezony, ve kterém dal Marko Daňo hattrick v úvodních osmi minutách. „I v tom dalším zápase doma jsem dal dva góly. Snad si dobře obalím hokejky a budu připravený dávat další. Podívám se, jak ty góly padaly, abych měl nějakou představu, kde se pohybovat," pousmál se historicky první slovenský vítěz střelecké soutěže v samostatné české extralize.

„Jsem rád, že se mi to podařilo, pěkně jsme si to s Růžou rozdělili. Věřím, že v předkole budeme tou naší produktivitou prospěšní mužstvu a dotáhneme ho dál," řekl Daňo, jenž o dva góly zaostal za slovenským střeleckým rekordem v extralize, který v sezoně 2019/2020 v dresu Liberce ustanovil nynější Daňův spoluhráč z Třince Libor Hudáček.