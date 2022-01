Po špatném úvodu jsme to nakopli, zní z Pardubic. Dynamo je po obratu druhé

Pardubice se dvě třetiny trápily herně i v koncovce. „Asi jsme měli v nohách včerejší zápas s Olomoucí a trvalo nám, než jsme se rozjeli. Plzeň hrála fantasticky a výborně bránila," vyzdvihuje soupeře útočník Dynama David Cienciala. Jeho spoluhráč Matěj Blümel také ví, že úvod hostů nebyl dobrý. „Na startech zápasů musíme zapracovat. V play off by se nám to mohlo vymstít."

Do poslední části ale vstoupili Východočeši dravě a v úplně jiném tempu. „Trenéři proházeli formace, což nám zafungovalo. Nakopli jsme to," pochvaluje si útočník Dynama David Cienciala. Hosté snížili už po 46 sekundách. „Věděli jsme, že jeden vstřelený gól nás povzbudí. To se stalo, dostali jsme vítr do plachet," pokračuje Cienciala. Tomu se povedlo dokonat obrat, když v 51. minutě tečoval Košťálkovo nahození a poslal červenobílé do vedení 3:2.