Pocta pro legendárního útočníka. Pardubický klub chystá slávu jako v NHL

Ještě dříve, než se Pardubice poperou v play off o mistrovský titul, si užijí velké slávy v souvislosti s legendárním kanonýrem klubu Petrem Sýkorou. Ten nastřílel v barvách Pardubic bezmála čtyři stovky gólů během 900 utkání, v dresu Pardubic oslavil dva mistrovské tituly. I proto se 26. ledna před extraligovým duelem s Plzní zařadí mezi legendy klubu a jeho dres s číslem 37 vystoupá ke stropu haly třeba vedle dresů Janeckého, Martince či Haška.

„Když se řekne jméno Petr Sýkora, tak se mi vybaví, že to byla v Pardubicích mašina na góly," přiznává Martin Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz. Mrzí jej, že to skvělý hokejista nedokázal potvrdit na mezinárodní scéně. „Zažil jsem ho i na MS, kde měl výborný start, ale pak uvadl a tu pověst střelce nepotvrdil. Asi byl z mezinárodní scény vystresovaný, góly se od něj čekaly. V Pardubicích byl v jiné roli, tam každý věděl, že je to pan střelec a on branky sázel," vysvětluje. „V extralize to byl střelec číslo jedna."

Majitel pardubického klubu mluví o Petru Sýkorovi jako o legendě. „Zaslouží si ocenění, za to, co pro klub udělal. Navíc pro něj pracuje dál a já s ním dělám moc rád. Bude to pocta pro něj i pro nás, že můžeme vyvěsit jeho dres," tvrdí v příklepu podnikatel Petr Dědek.

V NHL jde vždy o velkou slávu a velmi sledovanou událost, která stojí nemalé finance. Na to narazil i Dědek. „Bylo mi řečeno, jestli máme být nejlepší v Čechách, tak to bude stát tolik a tolik. Odpověděl jsem, že musíme být stejně dobří, jako v NHL. Bylo mi ale řečeno, tak to nebude určitě," komentuje dění spojené s chystanou událostí.

„Myslím, že to bude hezký, ceremoniál je připravovaný skoro půl hodiny, bude ho přenášet celý televize. Doufám, že přijdou lidi, aby bylo plno, Petr Sýkora si to zaslouží," přesvědčuje majitel pardubického klubu. Pro duel s Plzní chystá východočeský klub dresy reklam. „Bude to fajn akce, věřím, že bude k vidění i dobrý hokej," dodává Dědek s tím, že zatím klub neřeší zda a kdy by klub udělal podobné gesto vůči dalšímu hráči. „Pro rok 2023 to bude Petr Sýkora."

Novinář Martin Kézr kvituje, že se zvyk spojený s vyvěšováním dresů klubových legend povedlo dostat i do Česka. „Je to jedna z věcí, co se mi líbí. Vždy je to emotivní záležitost, pro člověk na ledě i každého, kdo u toho je. V Pardubicích visí dresu více, dokládá to slavnou historii klubu. Pardubice jsou bašta, klubem prošly slavné generace. K nim vzhlíží i klubový potěr," říká nadšeně v Příklepu na Sport.cz.

Šéf hokejových Pardubic tvrdí, že se váží stoleté historie klubu. „Vydali jsme známky jako první hokejový klub, mělo to obrovský ohlas. V úterý jsme otevřeli výstavu na zámku v Pardubicích. Pracovali jsme na tom dlouho, máme galavečer, dává nám to zabrat," líčí Dědek a je znát, že mu záleží na tom, aby klub oslavil kulaté jubileum důstojně. „Historii je třeba psát, to byla i moje motivace se s Dynamem spojit. Vážím si toho, když tu něco funguje sto let," dodává s připomínkou, že sám podniká třicet let a má velké přání, aby Pardubice oslavily stovku ziskem titulu.

