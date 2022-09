Pod novým trenérem je to jiné, ale co fungovalo měnit nebudeme, říká kapitán Třince Vrána

Jsou věci, které se v Třinci nemění, například pozice kapitána. Tím bude znovu 37letý útočník Petr Vrána. „Je to jiné, ale to je přirozené. Každý člověk je jiný. Venca byl určitý typ trenéra, pan Moták je zase jiný. Nějaká změna tam je. V kabině je zase více nových hráčů, odešla spousta kluků, kteří tady byli delší dobu. Takže ta chemie je taky jiná, co ale zůstalo je naše nastavení. Jsme tady za nějakou prací, to zůstává. Snažíme se, aby to pochopili i noví kluci, že tady to fungovalo tak a tak," říká Vrána.

Trenér Varaďa byl úspěšný, s Třincem došel čtyřkrát do finále, třikrát ho vyhrál. Jeho cesta byla přísná, tvrdá, nekompromisní a ne každý ji ustál. Zdeněk Moták, který přišel do Třince z Olomouce, působí navenek mnohem přístupněji.

„Samozřejmě si uvědomujeme, že to tak bylo a nyní je to trochu volnější. Ale zase víme, že to nastavení fungovalo. Je úplně jedno, jaký je tady trenér. Máme to v sobě zabudované a ten charakter kluků je takový, že se snaží ten standard držet v tréninku i v zápasech," zdůrazňuje rodák ze Šternberka.

Varaďa naučil Třinec perfektně bránit a k titulům dovedl Oceláře s místy až nekoukatelnou defenzivní hrou. Moták by ke kvalitní defenzivě přidal silnou ofenzivu. „Chtěli bychom více zapojit obránce do útočné hry. To ale neznamená, že to chceme celé překopat. Obrana je klíč k úspěchům, to si uvědomujeme. Můžeme být ofenzivnější, ale musíme myslet na to, že obrana musí fungovat. Ne vždy se dá otočil zápas, když prohráváte 1:4," přemítá třinecký kapitán.