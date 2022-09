V Třinci vnímají, že síla konkurentů vzrostla. Chceme znovu vyhrát a uděláme pro to vše, říká prezident klubu

„Před každou sezonou říkám, že do ní jdeme s tím, že chceme vítězit. Budeme se snažit znovu vyhrát a uděláme pro to vše. Ale zároveň je pro nás velmi důležité, abychom dobrým hokejem dokázali bavit lidi," řekl prezident HC Oceláři Třinec Ján Moder.

Třinec po třech titulech v řadě opustil na vlastní žádost trenér Václav Varaďa, kterého nahradil Zdeněk Moták, jehož parťákem bude Slovák Vladimír Országh. „Vím, že mě lidé budou s Vencou porovnávat a jsem na to připravený. Je to normální. Mou jedinou zbraní je, že budeme hrát dobrý hokej a budeme mít dobré výsledky," říká někdejší trenér Vítkovic, Sparty Praha či Olomouce.

Třinec se na extraligu připravoval mimo jiné také v zápasech Ligy mistrů. Podobně jako loni se mu ale v základní skupině příliš nevede. V posledních třech utkáních musel dotahovat náskok soupeře, ve všech třech navíc prohrál. Dvakrát se švédskou Skellefteou (2:3 v prodloužení a 4:5 doma) a naposled také na ledě irského Belfastu (2:3 po nájezdech).

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Aron Chmielewski z Třince a Jonathan Jonsson ze Skelleftea.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

„I tak věřím, že jsme dobře připravení. Hráli jsme proti výborným soupeřům a než jsme se dokázali adaptovat, tak jsme prohrávali. Mužstvo ale ukázalo obrovský charakter pokaždé jsme se dokázali do utkání vrátit. O špatných vstupech do utkání víme a děláme na tom. Jsem ale přesvědčen, že do prvního zápasu (v pátek doma proti Českým Budějovicím - pozn. aut.) vstoupíme kvalitně," zdůraznil 58letý Moták.

Nový třinecký kouč tuší, že obhájit titul potřetí bude velká šichta. I proto, že konkurenti zvýšili svou kvalitu. „Pardubice ukrutně posílily, Sparta do toho taky vletěla po hlavě. Je tam Kometa, Hradec, někdo další určitě vyletí. Je obtížné vyjmenovat všechny favority, aniž bych na někoho nezapomněl. Jsem rád, že i my jsme za něho považováni a doufám, že se toho dobře zhostíme," uvedl Moták.

„Do extraligy se vrátilo hodně hráčů, počet favoritů tím narostl. Bude to vyrovnané, kvalitní a zajímavé pro diváky. O to těžší to bude pro nás," připojil kapitán Ocelářů Petr Vrána. Také Třinec přilákal několik zajímavých jmen. Z KHL například slovenského útočníka Libora Hudáčka či českého reprezentačního obránce Jakuba Jeřábka. Obranu po odchodech reprezentantů Kundrátka s Musilem vyztužil také Lotyš Karlis Čukste.