Na srovnávání s Varaďou jsem připravený, příspěvky na sítích ale nesleduji, říká trenér Třince Moták

„Na to, že budu srovnávaný s Václavem Varaďou jsem připravený. Je to normální. Mou jedinou zbraní je, že budeme hrát dobrý hokej a budeme mít dobré výsledky," říká 58letý někdejší kouč Vítkovic, Sparty Praha či Olomouce.

Narážíte na to často na otázku, jaké to bude po Varaďovi? Bude složité na jeho úspěchy navázat?

Samozřejmě. Venca tady nenechal hlubokou stopu, ale hlubokou brázdu. Zaslouží uznání za to, co tady udělal. Jak už jsem to říkal při nástupu, všichni mi v první nebo druhé větě poté, co zjistili, že jdu do Třince řekli, že to budu mít těžké. To samozřejmě, ale proč se toho bát. Já věřím své práci, věřím Vladovi (Országhovi) a svému realizačnímu týmu. Doufám, že naše práce bude úspěšná.

Jak moc vám je nepříjemné, že jako trenér s delší praxí budete srovnáván s trenérem Varaďou a leckdo vám může předhazovat, že za Varadi to bylo takové...

To tak určitě bude. Kdyby to tak ale nebylo, bylo by to nepochopitelné. Připravený na to víceméně jsem. Sociální sítě nesleduji vůbec žádné, ani politiku, ani sport. To srovnání tu ale bude. Musí být. Můžu s tím udělat jenom to, že budeme dobře hrát, budeme mít dobré výsledky a naše výkony půjdou nahoru.

Váš předchůdce nechal do mantinelů na střídačku zabudovat obrazovky, aby mohl hráčům přímo v zápase ukazovat různé herní momenty. Už jste se s tím sžil?

Tablety jsou normální věc, která se v Americe běžně používá. Jde jen o to, že ještě technologicky nedokážeme, liga ani třeba teď v Lize mistrů, vše úplně využít. Třeba ohledně trenérské výzvy. My na to v Třinci připravení jsme, ale ne všechny stadiony jsou na tom stejně, protože je to drahé. U nás to ale funguje, takže co potřebujeme, to si z toho vyzobeme.

Už jste to v zápase využili?

Ne. Protože to ještě nebylo spuštěno.

Byl to dobrý počin od Varadi, že si to prosadil?

Samozřejmě. Když se díváte na zápasy NHL, tak si tam kluci tablet vezmou, sami se dívají, co a jak. Co oni, co soupeř, jak stojí, co dělají, co měli udělat jinak.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hráči Třince se radují z gólu.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Jste zkušený trenér, máte už toho hodně za sebou, jak prožíváte to, že začínáte v Třinci po třech titulech v řadě?

Úplně v klidu nejsem, ale to bych nebyl před sezonou nikde. Každý trenér je lehce nervózní, kdyby nebyl, bylo by něco špatně. Nějakou zkušenost už mám, rád bych proto řešil nastalé situace s chladnou hlavou. To je důležité, než jít do nějaké paniky a být nervózní. Ale takové ty motýly v břiše musí mít každý sportovec, to je důležitá věc. To má Havran (ukazuje na kapitána Petra Vránu stojícího opodál - pozn. aut.) i ostatní kluci. Ti motýli tam jsou.

Jak jste si s Vladimírem Országhem rozhodili povinnosti na střídačce?

Vlado na první schůzce říkal, že neumí dělat beky. Takže on si koučuje útočníky, já si tam v rožku dělám útočníky, sleduju soupeře a reaguju na situace, které se vyvíjejí. Beci jdou celkem v řadě za sebou a já se tak můžu celkem dobře vmísit jak do soupeřovy, tak do naší hry a udělat nějaké rozhodnutí.

Václav Varaďa uspěl s pevnou obranou, kterou musel hráče naučit. Změní se styl Třince pod vaším vedením hodně?

Z pohledu denfenzivy v žádném případě! Byli bychom blázni, kdybychom toto chtěli měnit. K báječné defenzivě teď chceme přidat kvalitní ofenzivu.

Kádr je tady poměrně dlouho pohromadě, něco v sobě mají zakořeněno, jsou hráči přístupní novým věcem, systémům?