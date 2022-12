Polák Chmielewski pomohl zastavit třinecké porážky a spěchal na fotbal

„Tabulku sledujeme, víme, o co hrajeme. Je to pro nás už v podstatě play off. Takové zápasy musíme zvládat, ne jako ty předchozí," zdůrazňoval střelec druhého třineckého gólu Libor Hudáček.

„I když máme poměrně zkušené mužstvo, tak jsme špatnou obrannou hrou zápasy v posledních minutách ztráceli. Ať to bylo s Olomoucí doma i venku, nebo po strašné chybě na Spartě. To jsme potřebovali odstranit a jak bylo vidět, tak se nám to, musím to zaklepat, podařilo," těšilo třineckého trenéra Zdeňka Motáka.