Pomoc z Valmezu Třinec nespasila. Po téměř dvou letech do branky? Nic příjemného, prozradil Daneček

Hráčům vytýkal zbytečné fauly a hrubé chyby. „Domácí nás za to dokázali trestat. A když už jsme měli ve druhé třetině trochu více ze hry, nedokázali jsme být před brankou důrazní. Nebyl to z naší strany vůbec dobrý zápas," komentoval mdlý výkon obhájce trofeje.

A dodal, že při nástupu na led už zažíval lepší pocity. „I tady ve Vítkovicích už jsem chytal, nějaké vzpomínky mám. Ale dnes to bylo nepříjemné, to vám řeknu. Dva roky jsem skoro nechytal a v této sezoně jsem stihl jen dva zápasy ve druhé lize za Valašské Meziříčí," přiznával Daneček, který poslední extraligový zápas odchytal 12. února 2020, kdy doma proti Mladé Boleslavi (4:6) střídal v polovině utkání Jakuba Štěpánka. „V hlavě jsem měl, že jdu do zápasu po tak dlouhé době. Ale když už tam vlezete, tak si to nesmíte připouštět."