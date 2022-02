Pomohl nám druhý gól. Krejčí vyhrál buly, Švrk zavřel oči a vyšlo to, smál se olomoucký Klimek

Výsledek vypadá jednoznačně, ale jednoduché jste to vůbec neměli. Souhlasíte?

První polovina zápasu nebyla z naší strany dobrá. Brzy jsme inkasovali, a to nám také nepomohlo. Byli jsme opaření, všude o krok později. Obraz hry se trochu otočil až po vyrovnání. Ve třetí třetině jsme hráli trpělivě, čekali na šance, ty přišly a jsme rádi, že jsme je využili. Pak už jsme to dobře ubránili.

Klíčový byl asi gól Jana Švrčka od modré na 2:1...

Určitě. Bylo tam perfektně vyhrané buly od Krejčího, Švrk pak asi zavřel oči a napálil to tam. Super, že to vyšlo. Uklidnilo nás to.

Jak se vám bude dýchat s jedenáctibodovým náskokem na Kladno, které je na čtrnácté, barážové příčce? V případě prohry by to bylo jen o pět.

Spadl nám kámen ze srdce. Věděli jsme, jak vypadá tabulka, že to je jeden z nejdůležitějších zápasů. Jsme šťastní, že jsme to zvládli.

Zdá se, že konečně jste chytil i střeleckou fazónu. Minule jste dal dva góly, trefil jste se i dnes. Forma jde tedy nahoru?

Jo. Samozřejmě je to i tím, že teď hraji s Krejčou a Nahodilem. Máme za sebou v tomto složení tři zápasy, vytvářeli jsme si šance a začalo mi to tam i padat. Ti dva na tom mají velký podíl a po dlouhé době se ke mně přiklonilo i štěstí. Konkrétně při té gólové dorážce, když puk ke mně vyplaval a já konečně stál na správném místě. Doufám, že to tak půjde dál.

S Krejčím jste hrál chvíli už na začátku sezóny, ale nedařilo se. Co se od té doby změnilo?

V té době jsem nebyl v ideálním rozpoložení. Necítil jsem se komfortně. Teď už je to lepší, i herně se cítím mnohem lépe. A také jsem už vytěsnil z hlavy nějaký ten tlak, kdy jsem čekal na body. Říkal jsem si, že těch zápasů už moc do konce sezóny nezbývá, že už na to nebudu myslet a zřejmě to pomohlo.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Hráči Olomouce se radují z gólu.Foto : Dalibor Glück, ČTK

Kouč Kladna David Čermák po zápase naznačil, že právě při vašem gólu nebylo něco v pořádku. Jak jste tu situaci viděl vy?

Netuším, co mu vadilo. Byli jsme s Nahodilem sami před bránou, v brankovišti jsme nestáli, Lukáš to tečoval, šlo to před gólmana a já to uklízel.

V utkání, hlavně v závěrečné třetině, bylo spousta šarvátek?