Pešán? Sympatie tam nebyly, vrací se Frolík k olympiádě. Zláká do Kladna i Voráčka?

Bylo pro vás Kladno jasnou volbou?

Přemýšlel jsem i o konci kariéry, to se mi ale ještě úplně nechtělo. Pak mě oslovilo Kladno, probírali jsme to doma i s rodiči. Táta si moc přál, abych svou kariéru ukončil doma na Kladně, takže to dělám i pro něj. Aby se na mě ještě mohl jít podívat.

Moc dlouho jste tedy nad nabídkou Rytířů neváhal?

Nebylo to úplně jednoduché rozhodování s ohledem na rodinu, protože se nám narodila třetí dcera. S Kladnem jsme se ale domluvili na určitých podmínkách, v kterých mi vyhoví, a pak už to šlo docela rychle.

Foto: Sport.cz Michael Frolík poprvé trénuje s Kladnem

Rodina tedy bude žít v Americe?

Nějak jsme se domluvili a skloubíme to. Doufejme, že to bude klapat.

Hrálo ve vašem rozhodnutí roli, že s Rytíři o rok prodloužil smlouvu Tomáš Plekanec?

Byli jsme v kontaktu a ptal jsem se ho, jestli chce pokračovat. I ve svém věku pořád dokazuje, že je hráčem na vysoké úrovni. Když mi řekl, že do toho jde, měl jsem jednodušší rozhodování.

Mrzelo vás, když do Liberce se vracející kouč Filip Pešán v souvislosti s vámi prohlásil, že jste byl relativně drahý hráč a vaše místo chtěl obsadit někým mladším?

Tušil jsem, že když se bude pan Pešán do Liberce vracet, já už tam asi nebudu. Něco jsme mezi sebou měli.

Narážíte tím na loňské ZOH, kam vás nominoval? V Pekingu jste nakonec odehrál jen dva zápasy, jinak jste vysedával na tribuně...

Moc jsem pod ním nehrál, sympatie tam nebyly. Lidsky to bylo v pohodě, vyříkali jsme si to. Ale celkově to bylo nešťastné.... Byl jsem oslovený, jestli pojedu na olympiádu a jel jsem. Pak se tam staly nějaké věci, ke kterým už bych se nechtěl vracet. Prostě jsem se nevešel do sestavy, to se někdy v hokeji stává. Nechtěl jsem dělat zle, tak jsem to přijmul.

Foto: Sport.cz Michael Frolík poprvé na tréninku Kladna

Považujete se za drahého hráče, jak tvrdil Pešán?

Hokej už nehraju pro peníze, už pro mě nejsou prioritou. Na Kladně jsme se dohodli na rozumné částce, chci si za něj zahrát a pomoct mu.

Jak se cítíte po prvním tréninku s týmem?

Začátky jsou vždycky těžší a s přibývajícím věkem je to horší a horší. Myslím si ale, že jsem to docela zvládnul. Na to, že jsem byl bruslit jen minulý týden třikrát čtyřikrát, jsem se cítil docela dobře. Věřím, že se do toho rychle dostanu a bude to v pohodě. Jde i o to seznámit se s klukama, protože je tady hodně nových mladých tváří. Znám Klépu (Jakuba Klepiše) a Plekyho (Tomáše Plekance).

Když jste dorazil na kladenský zimák podepsat smlouvu, přepadla vás nostalgie?

Moc věcí se tam nezměnilo. Hnedka se mi vybavily vzpomínky z dětství, protože v mé kategorii jsme měli velice silný ročník. Vyhráli jsme titul v žákovských kategoriích, dorostu i juniorech. Stejně tak jsem si vzpomněl, jak jsem už v šestnácti naskočil do kladenského áčka, což byl vždycky můj sen.

Byl byste rád, kdybyste si zase mohl zahrát s Jaromírem Jágrem, což se vám naposledy poštěstilo v sezoně 2017/18 v Calgary?

Nevím, jaké má Jarda plány, podle mě je pořád možnost, že by mohl naskočit. Uvidíme, v jakém bude rozpoložení a jak se k tomu postaví, každopádně by bylo fajn si s ním ještě zahrát. Doufám, že to vyjde.

Ještě občas slýcháváte přezdívku Baby Jágr, jak se vám kdysi říkalo?

Tahle přezdívka už dávno opadla. Když mi tak říkali v mládí, samozřejmě mě to těšilo. Dávno už ale vím, že Jarda je úplně jinde.

Když jste za Kladno nastupoval před 17 lety naposledy, hrál s vámi i Jakub Voráček. Nezkoušíte ho lámat, jestli by se taky nechtěl vrátit, pokud mu to zdraví dovolí?

Jasně, oslovoval jsem ale víc kluků. Chodím trénovat s Jirkou Tlustým do Letňan, kde docela válí, tak jsem mu říkal, jestli by to ještě nechtěl oprášit. Říkal, že ne, že už to má za sebou. Nevím, co se honí v Kubovi, ale problémy s hlavou (následky po otřesech mozku) nejsou sranda a asi už se rozhodnul. Asi bych to v jeho případě na Kladno moc neviděl.

Nosíte někde vzadu v hlavě myšlenky na příští MS konané v Praze?

Na repre moc nemyslím, má výkonnost už na mezinárodní úroveň asi není. Chci se soustředit jen na Kladno a pomoct mu.

