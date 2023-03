Poslal Jágra do baráže, teď hltá bitvy o titul. Ojedinělý případ, kroutí hlavou novinář

Pro Pecha a jeho Motor znamenala letos konečnou základní část extraligy. Jihočeši skončili třináctí a poslali do baráže Kladno. Brány předkola play off ale zůstaly pro Motor zavřené. I proto má zkušený útočník hodně volna a tráví jej u obrazovky. „Vypadli jsme brzy, letní příprava začíná až za měsíc. Takže koukám. Ale dřív mě to ani nenapadlo, nesledoval jsem to vůbec, chtěl jsem si hlavně odpočinout," tvrdí Pech.

Novinář Škvor přikyvuje, právě s takovým názorem se setkává, když po sezoně hodnotí s hráči vyřazení v play off. „Než se rozjela čtvrtfinálová série Sparty s Třincem, tak jsme se bavili s Davidem Tomáškem, zda se koukal na předkolo. Říkal, že si pustil maximálně prodloužení, nebo třeba dvě, tři minuty. Ale tady to bylo jiné. Na Tomáška ještě rozhodující duely sezony čekaly," konstatuje hokejový expert Sport.cz.

Moderátor pořadu Honza Homolka si trochu rýpne do útočníka Motoru, zda za jeho vysedáváním u obrazovky není vyšší věk. Pechovi bude za pár měsíců čtyřicet a poznámce se jen usměje. „Teď mě baví koukat se a to i z trenérského hlediska, jak to hrajou ostatní. Ale dřív jsem play off fakt nesledoval a NHL už vůbec ne," dušuje se. „Je to asi divný, že se koukám, ale letos mě to chytlo. Děti jsou nemocný, mám ještě víc času," dodává Pech.