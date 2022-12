Překvapivý tah Bílých Tygrů. Je to pecka, usmíval se Hrníčko

27letý odchovanec Liberce na překvapivou nabídku střídavého startu s radostí kývnul a pomohl k těsnému vítězství 2:1.

„Už jsem v to ani nedoufal. Včera jsme s Porubou odjížděli v deset do Litoměřic. Byli jsme na zimáku, když mi v devět zavolal docela nečekaně pan Augusta. Jsem za tu šanci nesmírně rád, že si na mě po takové době vzpomněli," přiznal Hrníčko, který pod Ještědem vyrůstal. Naposledy však dres s bílou šelmou oblékl v listopadu 2016. Poté prošel Jihlavou, Prostějovem, Porubou a v extralize se ještě mihl na záskok za Zlín, a právě Kometu Brno.

📋 Mimo sestavu jsou kvůli zranění Michal Bulíř a Honza Šír, z důvodu virózy dnes ještě nenaskočí ani Uvis Balinskis. Klub naopak na střídavé starty povolal z @HCPoruba odchovance Dominika Hrníčka. #BTL ℹ️ Více info k absencím ▶️ https://t.co/EkKu17DUWJ pic.twitter.com/eqD99JNJMm — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) December 22, 2022

„V minulém utkání se nám zranili hráči a tohle pro nás byla varianta. Jsou to kluci, kteří prošli Libercem a my je samozřejmě průběžně sledujeme. Zvážili jsme to a rozhodli jsme se, že ho využijeme. Jde o hráče, který naší organizací prošel, spoustu kluků znal, oni znali zase jeho. Dominik určitě podal kvalitní výkon, stejně jako celý tým," poznamenal Jiří Kudrna, asistent Liberce, který po minulé sezoně zrušil svou dlouholetou farmu v Benátkách nad Jizerou, pomocí níž obvykle řešil personální nouzi. Nyní sáhl do jiného klubu po odchovancovi.

„Je to pecka. Už když jsem šel ráno pěšky na trénink po stejné trase, kterou jsem chodil celé mládí do školy a na stadion. Fakt je to krásný pocit," radoval se Hrníčko, který nastoupil ve čtvrté lajně a odehrál necelých devět minut.

A možná měl v hledišti největší podporu z Bílých Tygrů. „Bylo tady hodně známých a příbuzných, tak patnáct dvacet lidí. Táta má koupené permanentky a chodí na každý zápas. Malý brácha hraje za mládež Bílých Tygrů. Všichni doufali, že bych mohl naskočit, tak dostali takový vánoční dárek," prohodil Hrníčko, který se na Vánoce domů do Liberce původně nechystal, ale hokej plán pozměnil a svátky s rodinou stráví na úpatí Jizerských hor.

Ostatně možná to není jeho poslední záskok za Severočechy. „Trenér mi teď říkal, že by ještě chtěl, abych nastoupil v Boleslavi v pondělí, ale všechno záleží na domluvě. Na mě tenhle rok vlastní práva Poruba a musí se domluvit s ní, se kterou hrajeme tuším v úterý. Teoreticky by to tedy šlo," poznamenal.