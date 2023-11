Premiérové trefy s různou příchutí. Krejčík si gól radostně odfajfkoval, Barinku štvala další porážka

„Je fajn, že jsem na ten první gól nemusel čekat. Doufal jsem, že přijde co nejdříve, ať se nakopnu. Lepší by ale pochopitelně bylo, kdybychom k tomu ještě i vyhráli,“ vykládal 22letý Barinka, jenž přišel do Vítkovic v reprezentační přestávce z německého Iserlohnu.

„Zdrahy parádně zavezl puk a ještě lépe mi to naservíroval. Mě už jen zbývalo ho uklidit k tyčce. Hrálo se mi s klukama super. Patrik je výborný bruslař, a Frigo (Petr Fridrich) taky po ledě lítá. Myslím, že nám to sedlo a odehráli docela dobré utkání. Dostal jsem šanci ve druhé formaci a snažil jsem se tu důvěru splatit. Byla tu celá rodina, od dědy až po rodiče, tak snad měli trochu radost,“ svěřoval nevlastní syn Michala Barinky a vnuk prezidenta hokejového svazu Aloise Hadamczika.

„Bohužel z toho je ale zase jenom porážka,“ povzdychl si po čtvrtém extraligovém nezdaru v řadě Barinka. „Na druhou stranu jsme tam nechali maximum. Blokovali jsme, bojovali, takhle musíme hrát vždy a věřit, že se to zlomí a začnou nám do tabulky skákat i výhry,“ řekl Barinka.

Trefil se ve 36. minutě, a přestože to vypadalo, že puk po jeho ráně od modré lehce změnil směr, zůstal v zápise jako střelec právě bývalý reprezentant. I pro něj to byl první gól v sezoně. „Nevím, zda to někdo tečoval, nekažte mi to,“ usmíval se 32letý bek. „Jsem rád, že mi to tam konečně padlo a můžu si to odfajfkovat. Snad ještě nějaký přibude,“ přál si autor třiceti extraligových tref.