Přes všechny problémy jsme se dokázali připravit. Prohráváme sice, ale nic nebalíme, prohlásil Stezka

„Je škoda, takovým způsobem prohrát. Nic však nebalíme. Zítra je nový den, budeme hrát o všechno a pokusíme se to urvat, abychom sérii vrátili do Ostravy. Uděláme pro to maximum," slibuje vítkovický gólman Aleš Stezka.

Klíčová situace, která rozhodla zápas, ho hodně mrzela. „Ve třech je to strašně těžké. Vyhráli buly. Krejčí tam měl ulici, je to zkušený hráč a trefil to, bohužel. Nemám k tomu teď, co víc říct. Musím se na to podívat. Je to velké zklamání, ale zároveň ponaučení. Do zítřka si musíme vyčistit hlavy a jít do toho s čistým štítem," podotkl.

K zdravotnímu stavu, v jakém hráči Ridery nastoupili, se vyjadřovat nechtěl. „Nemá to už cenu. Co se zveřejnilo, se zveřejnilo. Reagovala na to vedení klubu, trenéři a já k tomu nechci nic dalšího říkat," prohlásil pětadvacetiletý hokejista.

Sdílnější poté nebyl ani ke svému rozpoložení. „To bych musel odpovídat na předchozí dotaz. Hokejově jsem se cítil celkem dobře, ale to je vše, co vám k tomu povím," uvedl s tím, že rozhodnutí o tom, že půjde do brány, padlo v pondělí ráno. „Jdeme den ode dne. Volba, koho postavit či ne, byla na trenérech. My hráči jsme od toho, abychom byli, jak to jen jde, nachystaní," konstatoval.

Pak se však rozpovídal a byť nepřímo, prozradil, že po druhém utkání ve Vítkovicích ho odvážela záchranka. „Nic podobného jsem za kariéru nezažil. nebylo to nic příjemného. Díkybohu za moji ženu, která mi strašně pomohla, i s dětmi, které jsou teď nemocné, mají to také. Malý měl v noci přes čtyřicet horečky. Úžasně o nás pečovala, pomáhala nám i její maminka, a na dálku také moje máma, která je zdravotní sestřička. Jsem jim za to hrozně vděčný. Totéž platí pro náš realizační tým, doktory, fyzioterapeuty, kteří se o nás starali, i v noci, když to bylo potřeba. Jsem na nás všechny strašně hrdý, protože nás to nepoložilo, semkli jsme se a bojujeme jako jeden tým," vyprávěl Stezka.