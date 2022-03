Ať se mnou ten Kanaďan jezdí, jak chce, když budeme vyhrávat, smál se Krejčí

Před klíčovou přesilovkou jste si vzali oddechový čas, ale nakonec nebylo co vymýšlet?

Předně musím pochválit kluky, Koloucha a Tomečka, že donutili vítkovické hráče k faulům. Oni to byli, kdo nás ke dvojnásobné početní výhodě dostal. Time-out jsme si vzali, hlavně proto, že chyběl Lukáš Nahodil, který normálně přesilovky hraje. Něco jsme si řekli. Já pak chytil puk okamžitě po vyhraném buly, zvednul hlavu, nikdo přede mnou nebyl, udělal jsem dva kroky dopředu, vypálil a vyšlo to, za což jsem rád.

Jaký to byl z vašeho pohledu zápas celkově?

Bylo to strašně těžké na psychiku, když dvakrát srovnali. Hráli jsme ale doma, byl plný stadión, lidi nás hnali dopředu a my to zvládli.

Co vítkovická viróza? Bylo to u vás v kabině velké téma?

Vůbec. Tyto věci jdou kolem nás.

Zítra můžete celou sérii rozhodnout. Pustíte to z hlav a budete hrát pořád stejně?

Poslední krok bývá nejtěžší. Vítkovice budou hrát o všechno a my tam zpátky nechceme. Takže bude to nesmírně těžké. Musíme se zase dobře připravit, dobře zregenerovat ještě dnes večer, pak zítra přes den a věřit, že to urveme.

Ve Vítkovicích s vámi jezdil prakticky všude Kanaďan Samuel Bitten. Dnes už jste ho tolik v zádech neměl. Bylo to pro vás jednodušší?

Přes polovinu zápasu i dnes kolem mě kroužil. Tak to prostě je a já se s tím musím nějak srovnat. Myslím, že to už bylo lepší, než v Ostravě. Samozřejmě v tom nám pomáhalo, že máme druhé střídání. Párkrát na ledě se mnou nebyl. Důležité ale je vítězství. Ať si se mnou jezdí, jak chce, když budeme vyhrávat.

Výbornou formu v poslední době mají mladíci Jan Bambula a Jakub Navrátil. V předkole to oba potvrzují. Jak to vnímáte?