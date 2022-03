Pardubice jsou ve čtvrtfinále! Infarktová přestřelka v Boleslavi, Olomouc i Kometa berou výhry

Předkolo play off hokejové extraligy nabídlo v pondělí čtyři duely. Mladá Boleslav zvítězila nad Plzní 5:3 po infarktové přestřelce ve třetí třetině. Hokejisté Brna si před domácími fanoušky dobruslili k pohodlné výhře 4:2 a odvrátili vyřazení. Kometa měla díky dobrému vstupu do zápasu průběh utkání pod kontrolou. Olomouc porazila Vítkovice 3:2, o výhře rozhodl těsně před koncem David Krejčí při přesilovce pět na tři. Postup do čtvrtfinále slaví Pardubice, které zvítězily nad Karlovými Vary 3:2 po prodloužení a celou sérii tak vyhrály 3:0.

Foto: Slavomír Kubeš, ČTK Hokejisté Pardubic se radují z branky.Foto : Slavomír Kubeš, ČTK

Reklama