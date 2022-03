Prezidentský pohár nás mrzí, ale to nejdůležitější přichází až nyní, říká třinecký kapitán Vrána

„Myslím, že si zápasy všichni užijeme. Budou vyhecované, bude v nich hodně emocí. Pro lidi je skvělé, že to mají kousek a bude to mít atmosféru," říkal Vrána před čtvrtfinále sezony 2018/2019. A nejinak hovoří i dnes. „Bude skvělé zase hrát ve Vítkovicích," těší se 36letý dvojnásobný extraligový vítěz.

Na soupeře z předkola jste si už tradičně museli počkat. Jaká je v kabině nálada krátce před startem čtvrtfinále?

Doléčujeme nějaká menší zranění, dáváme se dohromady. Měli jsme pár dnů volno, dobře jsme potrénovali. Chystáme se. Už to bylo dlouhé. Už se všichni těšíme, až v sobotu začneme.

Třinec může získat třetí titul v řadě. Je to téma v kabině?

Ne ne. Je to pořád stejné. Připravujeme se stejně jako na všechna play off. Cítím v kabině chuť, radost z toho, že už se to blíží. Tak snad vykročíme správně a navážeme na play off z předchozích let.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Zleva Martin Růžička, Marko Daňo a Petr Vrána z Třince se radují z gólu.Foto : Dalibor Glück, ČTK

Jako druhý tým po základ části začínáte doma. Vnímáte to jako velkou výhodu?

Určitě, už kvůli divákům, kterých může konečně přijít plná hala. Věřím, že se všichni těší jako my.

Sledoval jste série předkola, nebo to pouštíte mimo sebe?

Když jsem měl čas, tak jsem si něco pustil, ale moc jsem toho neviděl. Spíše jsme čekali, koho dostaneme. Série byly hodně vyrovnané, už je vidět takový ten play off hokej.

Je pro vás dobře, že série Vítkovic s Olomoucí rozhodl až poslední možný zápas?

Teoreticky asi ano, ale zase na druhou stranu my jsme teď delší dobu stáli, takže... Vždycky říkám, že jestli někdo hraje, nebo má pauzu, tak se to nějak maže. My do toho musíme vstoupit připraveni naplno. Jestli oni hráli pět zápasů, čtyři, nebo tři tak by se tím pro nás nemělo nic měnit.

Říká se, že je těžké titul vyhrát, a ještě těžší ho obhájit. Jak je tomu ve třetím roce?

(smích). Nevím, uvidíme. Tato sezona je celkově vyrovnaná, týmy podávají podobné výkony. Kvalita je u všech, takže uspět bude letos hodně těžké. Pro nás bude důležité dobře začít, dostat se do těch zápasů brzo, hrát svou hru, získat nějaké sebevědomí a to pak přenést na led.

Dlouho jste v základní části extraligy dominovali, ale nakonec vám prvenství uteklo. Jak moc vás to štvalo?

Bylo to delší dobu hodně vyrovnané a pořád to bylo jen o pár bodů. Měli jsme bohužel období, kdy se nám moc nedařilo a nehráli jsme dobře. Hradec Králové si udržel svou výkonnost a přeskočil nás. Je to samozřejmě škoda. Nevím, jestli někdo z kluků tady vyhrál Prezidentský pohár, proto nás to trochu to mrzí. Ale ta nejdůležitější část sezony teprve začíná. Teď budeme chtít udělat úspěch.

Dvakrát jste z druhého místa došli až k Masarykovu poháru. Takže tohle problém není?

Doufám, že to tak bude zase. Bude to letos hodně vyrovnané. Hradec hrál velice kvalitní hokej, měli stabilní výkony. Těch favoritů tam je letos hodně. Nemyslím si, že by čtvrtfinále končila čtyři nula na zápasy, jak tomu bylo loni.

Trenér Varaďa během sezony oznámil, že v Třinci končí. Nezvýšil tím motivaci získat pro něj třetí titul?

Ne. Nemyslím si. Ale je neobvyklá situace, když víme, že trenér nebude pokračovat. Jsem ale rád, že se nic moc nezměnilo. Všichni šlapou stejně a nálada a ten přístup v šatně zůstal takový jaký vždycky byl.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Třince Václav Varaďa během utkání.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Jak moc to prožíváte, že jde pryč. Nejste zvědavi, kam půjde, snažíte se z něj to v nestřeženém okamžiku vytáhnout?

To asi ani nikdo nezkouší, protože by tam velký úspěch nebyl. Stejně by to z něj nikdo nevytáhl. Ale osobně jsem na to zvědavý. Přál bych si, aby to bylo něco, co si představoval. Aby se posunul dál ve své kariéře. Je to stejné, jaké to máme my hráči. I on se chce posunout výš.

Jste zvědaví, kdo jej v Třinci nahradí?

Spekuluje se hodně, mluvilo se o panu Motákovi. Nevím, neřeším to. Pro nás je teď důležité play off. Uvidíme, co bude dál.

Brankář je obvykle v play off klíčovou postavou týmu. Třinec má vyrovnanou dvojici Marek Mazanec a Ondřej Kacetl. Zajímá vás, kdo začne a proč?