Vítkovice v play off Třinec ještě nezdolaly. Nachystáme jim velký problém, burcuje Krenželok

„Je to blízko a na Třinec umíme," reagoval přesto na zprávu o čtvrtfinálovém soupeři kapitán Vítkovic Roman Polák. V této sezoně to mají rivalové fifty fifty. Dva zápasy ovládl obhájce trofeje, dvakrát vyhráli Ostravané.

„Favorit je jasný. My se ale půjdeme rvát tak, jak jsme se rvali doposud," říkal trenér Vítkovic Miloš Holaň po postupu z předkola přes Olomouc 3:2 na zápasy. Jeho tým po pěti těžkých zápasech před čtvrtfinále mohl oddychnout jediný den. „Po pátém zápase jen den volna, to mi trochu hlava nebere. Naštěstí nemusíme moc cestovat," prohodil Holaň.

Vítkovice se v předkole rvaly nejen se soupeřem, ale také s virovou náloží v kabině. „Nejhorší to bylo první dva zápasy, alespoň u mě. Pak už se to zlepšovalo. Ale pravda je, že se to kupí. Play off je náročné a když je do toho ještě člověk nemocný, tak tělo tak dobře neregeneruje. Ale snad se to teď začne zvedat. Věřím, že síly budou," burcoval útočník Lukáš Krenželok.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hokejisté Vítkovic se radují z brankyFoto : Jaroslav Ožana, ČTK

Olomoučtí vnímali zprávy o zdravotním stavu z vítkovické kabiny jako zveličené. „V životě bych si nedovolil říct něco o zdraví hráčů, kdyby to nebyla pravda. To bych chtěl uvést na pravou míru. A myslím si, že mám k tomu co říct, protože jsem si prožil něco, co má za sebou jen málokdo," připomněl Holaň svůj boj s leukémií.

„I přes nemoc to s Olmíkem ubojovali a dokázali se s tím popasovat. Klobouk dolů," řekl nejzkušenější třinecký útočník Erik Hrňa, který vstoupí do dvanáctého play off kariéry.

Varaďa: Bude to parádní série

Vítkovickou minulost má na soupisce Třince hned několik hráčů. Ještě v této sezoně oblékal modrobílý dres Vladimír Svačina, za Vítkovice v minulosti hráli obránce Daniel Krenželok, útočníci Roman Sturcz, Ondrej Šedivý, a především kapitán Petr Vrána, který v extraligovém finále 2011 stál na ostravské straně. „Bude skvělé hrát ve Vítkovicích. Ale těšil bych se i na souboje s Olomoucí," prohodil rodák ze Šternberka Vrána.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Třince Václav Varaďa během utkání 10. kola Tipsport extraligy na ledě Sparty.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Souboje s Vítkovicemi jsou pikantní také pro třineckého trenéra Václava Varaďu. Ačkoliv to obvykle nedává najevo. „Sledovali jsme všechny série, které probíhaly vyjma Plzně s Boleslaví. Čekali jsme do poslední chvíle, kdo z toho vyleze. Jsou to Vítkovice, na které se těšíme. Odehráli pět vyrovnaných utkání, kde si sáhli až na dno. Určitě to ale hodí za hlavu a budou nabuzení. Bude to parádní série," uvedl Varaďa.